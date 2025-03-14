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批賴清德同胞裡找敵人 陳玉珍：是中共滲透最高領導？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統昨日宣布恢復軍事審判制度。國民黨立委陳玉珍今日對此表示，現在的民進黨打臉過去的民進黨，政府在同胞裡面找敵人，賴清德是否才是中共滲透的最高領導？記者屈彥辰／攝影
賴清德總統昨日宣布恢復軍事審判制度。國民黨立委陳玉珍今日對此表示，現在的民進黨打臉過去的民進黨，政府在同胞裡面找敵人，賴清德是否才是中共滲透的最高領導？記者屈彥辰／攝影

賴清德總統昨日宣布恢復軍事審判制度。國民黨立委陳玉珍今日對此表示，現在的民進黨打臉過去的民進黨，政府在同胞裡面找敵人，賴清德是否才是中共滲透的最高領導？

針對賴清德宣布恢復軍審制度，陳玉珍表示，賴總統己意甚強，之前反對過的幕僚們，包括現任國防部長顧立雄等人沒表達反對，現在民進黨打臉過去民進黨，政府在同胞裡找敵人。賴清德是否才是中共滲透的最高領導？台澎金馬是一體的，軍人這麼少，沒人願意當，還要軍事審判，軍法中有很多是「唯一死刑」，要讓國人、家人覺得小孩從軍危險嗎？

陳玉珍表示，賴清德還認為軍公教有二心，能經過高普考水準都不錯，卻被總統懷疑有二心。她小時候充斥「小心匪諜在你身邊」，陸配講的不符合政府期待，就要被驅逐出境，陸配生的「台灣之子」就要被驅逐出境。陸配是不是都不能講話？中華民國國民不符合政府意識形態，就要被驅逐出境。

陳玉珍質疑，「總統是要告訴我們，就是要進入戒嚴狀態，那你是不是要告訴我們，你有得到我們不知道的消息，就是說兩岸是要進入準戰爭狀態，是嗎？是不是你已經覺得兩岸要打仗了，所以你必須要用嚴刑峻法。」

陳玉珍強調，人民希望安居樂業，現在針對陸配，以後會不會針對外配，針對台澎金馬的人，只要希望兩岸往來的人，就是背叛國家？

賴清德 陳玉珍 陸配

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