對軍審態度今非昔比 顧立雄不認：過往確實違憲

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，和民進黨過往主張廢除大相逕庭，引發關注。行政院長卓榮泰今天在回答立委質詢時表示，當年修法針對是內部軍中凌虐事件，這次是針對外部威脅；國防部長顧立雄則說，過往確實違反憲法，他的見解沒有改變。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委王育敏關注恢復軍事審判，她質疑顧立雄曾經洪仲丘案義務律師，2013年堅持守護軍中人權拒絕軍事法庭釋憲，並以「我們絕對不允許軍法復辟」訴求對馬政府修法方案寸步不讓，難道顧立雄已經背離當初的價值與理念？

顧立雄表示，過去的軍事審判確實有違反憲法，而且不被人民信任的情況，所以他的見解並沒有改變，接下來他要盡個人最大的努力，確保重新開機的軍事審判制度會跟過去的制度不一樣，包括確保公平審判、確保合乎正當法律程序。

王育敏詢問，軍法審判的方案已經出來了嗎？如果沒有配套方案，賴清德是不是先射箭再畫靶？顧立雄說，國防部正在全盤的檢討、修正軍事審判法的相關配套措施，比如過去被詬病的軍法官身份保障，會容易被外部干預，這部分要訂定軍法官人事條例；另外，也要訂立軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，將它們提升到法律的位階。

王育敏質疑，如果顧立雄認為修法就可以完善軍法審判的人權，為何當年馬政府提出修法方案，顧立雄堅信軍法審判無法修法補正，現今卻可以？2013年柯建銘、時任立委林佳龍都寸步不讓，認為廢除軍法才是對人權最大的保障，難道今天民進黨執政軍中人權就可以退讓了嗎？

另外，王育敏也追問卓榮泰，當初修正的軍事審判法已很清楚的限縮軍事法庭可以審理的範圍，只有在戰爭時期才會適用軍審法，是否代表賴清德即將向對岸開戰的訊號？

卓榮泰否認，並表示當年修法針對是內部軍中凌虐事件，這次是針對外部威脅，只對現役軍人特定的軍事犯罪行為包含叛亂、洩密、廢棄職務、抗命等情事進行審判。

王育敏呼籲，民間對於賴清德的談話已產生心理壓力，認為台灣即將要進入準戰爭狀態，請賴清德正視軍法審判對民間造成的影響。