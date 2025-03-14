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無懼賴清德限縮兩岸政策 嘉義大宗農產品早已不銷大陸

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
受到中國大陸貿易不確定因素，嘉義縣大宗出口農產鳳梨目前銷往日本、新加坡等國家。報系資料照
受到中國大陸貿易不確定因素，嘉義縣大宗出口農產鳳梨目前銷往日本、新加坡等國家。報系資料照

賴清德總統昨將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，五大國安威脅因應策略中提及將對台灣與中國的經貿關係進行策略性結構調整，引發外界憂心影響農漁產品外銷大陸，但嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，目前嘉義縣已無銷陸的大宗農漁產品。

台灣約9成的外銷鳳梨都出口至中國，嘉義縣銷陸農產品以鳳梨為大宗，2021年2月26日中國大陸海關以檢出介殼蟲為由，宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，對產業衝擊巨大，近年另開拓日本、新加坡等海外市場，日本已成為台灣鳳梨第二大出口國。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，外銷農產品一次要種植很大量，中國大陸2021年突然宣布暫停進口台灣鳳梨，導致許多農民出貨困難，也意識到外銷大陸市場不穩定，紛紛出走改銷其他國家，目前嘉義縣已無外銷大陸的大宗農漁產品，都尋找相對穩定管道。

縣府農業處指出，嘉義縣鳳梨種植面積1447公頃，年產量約5萬1800公噸，占全國13%，銷陸通路受阻，另闢外銷市場，與日本當地超市簽訂合作契約，出口至日本山口縣、福岡市及大分縣，開拓國外市場增進收益，嘉義鳳梨去年外銷日本750公噸，較前年成長1.3倍。

受到中國大陸貿易不確定因素，嘉義縣大宗出口農產鳳梨目前銷往日本、新加坡等國家。報系資料照
受到中國大陸貿易不確定因素，嘉義縣大宗出口農產鳳梨目前銷往日本、新加坡等國家。報系資料照

嘉義 日本 鳳梨

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