恢復軍事審判 卓榮泰：反滲透是政府現階段重要工作

總統賴清德昨天宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。行政院長卓榮泰今天表示，重啟軍事審判，是針對特定對象，特定的軍事犯罪行為，跟過去軍事審判截然不同；對於中國滲透行為，要有積極有效的反制，反滲透是政府現階段很重要的工作。

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出包括恢復軍事審判制度等17項因應策略，卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，也成為質詢的關注議題。

民進黨立委邱議瑩質詢卓榮泰說，昨天賴總統的談話，中國是境外敵對勢力，要恢復軍事審判因應滲透，「這句話對嗎，有說錯了嗎？」

卓榮泰說，完全沒有錯，中國是境外敵對勢力，每天軍艦、軍機來台灣繞，定時、不定時在台灣周遭做不同演習，海警船不停騷擾台灣漁船，甚至很多權宜輪破壞台灣的海纜，「當然有相當的敵意。」

邱議瑩表示，中國滲透國軍，2024年共諜案起訴的對象，有66%是軍人，滲透的幾乎都是軍人，但是依照現行法令，這些叛國、出賣國家利益的人，受到判刑相對非常輕微。

邱議瑩說，共諜無所不在，透過宗教宮廟、村里長，文化藝術的交流，透過媒體滲透，甚至她都懷疑透過國會議員進行滲透，還有立委在立院開議前、開議中，到中國聽命領旨，回台顛覆政府。

卓榮泰說，所以政府要對這種滲透行為有積極、有效的反制，反滲透是政府現階段很重要的工作。

邱議瑩表示，國防部配套要加速進行。國防部長顧立雄說，會儘速研議，包括以往被人詬病有一些不符合憲法意旨的部分，國防部要進行大幅檢討修正，但因涉及軍事的專業性，從事軍審的審判人員，要有一定的部隊實務經驗，透過多元甄選的管道，拔擢後給予身份保障，確保獨立性從事相關審判，一方面兼顧人權，同時嚴肅軍紀。

顧立雄表示，恢復軍事審判的範圍，限於現役軍人犯軍人職務上的犯罪，也就是陸海空軍刑法第2篇的部分，不涉及一般刑事案件，不涉及非現役軍人的部分。

卓榮泰也說，重新啟動的軍事審判，是針對特定對象，特定的軍事犯罪行為，跟過去軍事審判是截然不同，有句話說，同款不同師傅，這件是「不同款，不同師傅。」