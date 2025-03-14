陸委會稱懲罰唱和大陸台藝人是支持 陳玉珍諷如家暴男

有台灣藝人透過大陸社群網站微博，轉發大陸央視「台灣必歸」貼文，引發陸委會關注，陸委會稱將依相關法規查處，「有時懲罰是種支持」。國民黨立委陳玉珍今早將此類說法諷為「家暴男」。

賴清德總統昨日發表談話，提及「有藝文工作者，為了個人事業上的利益，不惜配合北京的指令，說自己的國家不是國家」。

有台灣藝人轉發支持統一貼文，陸委會稱將依照人民關係條例進行查處。陸委會副主委梁文傑聲稱，「有時懲罰的規定不一定是懲罰，而是一種支持」，對於這些唱和央視貼文的行為提出相對應處罰，在陸發展的台灣藝人才有拒絕的空間與理由。

陳玉珍劍指梁文傑，表示陸委會這句話，讓她想到家暴男說：「我強暴你，也是愛你的表現」，身為台灣藝人的娘家應當後盾。

陳玉珍認為，如果不能當後盾，也不要處罰，陸委會這想法沒有把藝人當一家人，藝人在人家屋檐下，不得不低頭。台澎金馬子民在外面發展遇到困難，在歐洲、美國遇到困難也應該去幫助，這是國家子民，整個想法很偏，想法跟政府不一樣就要被審判。