快訊

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

果粉出國旅遊免煩惱！AirPods搭載「即時翻譯」 iOS 19就能跨語言溝通

年薪逾1200萬挨批肥貓 世曦董座駁：我來後營收加2倍

陸委會稱懲罰唱和大陸台藝人是支持 陳玉珍諷如家暴男

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
有台灣藝人透過大陸社群網站微博，轉發大陸央視「台灣必歸」貼文，陸委會稱將依相關法規查處，「有時懲罰是種支持」。國民黨立委陳玉珍今早將此類說法諷為「家暴男」。記者屈彥辰／攝影
有台灣藝人透過大陸社群網站微博，轉發大陸央視「台灣必歸」貼文，陸委會稱將依相關法規查處，「有時懲罰是種支持」。國民黨立委陳玉珍今早將此類說法諷為「家暴男」。記者屈彥辰／攝影

有台灣藝人透過大陸社群網站微博，轉發大陸央視「台灣必歸」貼文，引發陸委會關注，陸委會稱將依相關法規查處，「有時懲罰是種支持」。國民黨立委陳玉珍今早將此類說法諷為「家暴男」。

賴清德總統昨日發表談話，提及「有藝文工作者，為了個人事業上的利益，不惜配合北京的指令，說自己的國家不是國家」。

有台灣藝人轉發支持統一貼文，陸委會稱將依照人民關係條例進行查處。陸委會副主委梁文傑聲稱，「有時懲罰的規定不一定是懲罰，而是一種支持」，對於這些唱和央視貼文的行為提出相對應處罰，在陸發展的台灣藝人才有拒絕的空間與理由。

陳玉珍劍指梁文傑，表示陸委會這句話，讓她想到家暴男說：「我強暴你，也是愛你的表現」，身為台灣藝人的娘家應當後盾。

陳玉珍認為，如果不能當後盾，也不要處罰，陸委會這想法沒有把藝人當一家人，藝人在人家屋檐下，不得不低頭。台澎金馬子民在外面發展遇到困難，在歐洲、美國遇到困難也應該去幫助，這是國家子民，整個想法很偏，想法跟政府不一樣就要被審判。

家暴 陳玉珍 陸委會

延伸閱讀

影／評賴清德國安談話 陳玉珍：兩岸敵意螺旋再次升高

獨／國會去年大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

傅崑萁質詢時綠委錄影、陳玉珍肉身擋 韓國瑜籲互相尊重

被批疑美 陳玉珍嗆吳思瑤：你是美國代言人嗎

相關新聞

賴清德宣布恢復軍事審判 國民黨團提公投反制

賴清德總統昨天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，引發輿論...

卓榮泰：國安威脅17項因應策略 各部會限期考核完成

賴清德總統宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出將恢復軍事審判制度，閣揆卓榮泰今天表示，軍事審判的對象、行為態樣和過去全面實施...

恢復軍事審判 卓榮泰：反滲透是政府現階段重要工作

總統賴清德昨天宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。行政院長卓榮泰今天表示，重啟軍事審判，是針對特定對象，特定的...

限縮交流恐影響兩湖論壇 許淑華批綠假抗中卻讓觀光農業受害

賴清德總統宣示兩岸交流全面緊縮，恐影響今年南投日月潭、杭州西湖輪辦的「兩湖論壇」舉辦。南投縣長許淑華直言，這對南投觀光、...

對軍審態度今非昔比 顧立雄不認：過往確實違憲

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，和民進黨過往主張廢除大相逕庭，引發關注。行政院長卓榮泰今天在回答立委質詢時表示，當年...

批賴清德同胞裡找敵人 陳玉珍：是中共滲透最高領導？

賴清德總統昨日宣布恢復軍事審判制度。國民黨立委陳玉珍今日對此表示，現在的民進黨打臉過去的民進黨，政府在同胞裡面找敵人，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。