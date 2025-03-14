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大陸被定義境外敵對勢力 觀光產業哀「病入膏肓」嘆：挫屎啊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市旅行公會理事長蔡宗佑嘆，兩岸一直限縮交流，觀光業盼不到春暖花開。圖／本報資料照
高市旅行公會理事長蔡宗佑嘆，兩岸一直限縮交流，觀光業盼不到春暖花開。圖／本報資料照

賴清德總統將大陸定義為境外敵對勢力，兩岸交流恐全面限縮，國內觀光旅遊業對此哀嘆，疫情發生後至今，觀光業一片死氣沈沈，如今賴總統又限縮交流，簡直是病入膏肓，打什麼強心劑都沒用，「挫屎啊」。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，全台約4千多家旅行社，大陸數以前到現在約占旅遊業40%的市場，但兩岸間受限於禁團令，大陸又列橙色警戒，旅遊業僅能靠剩餘6成市場慘澹經營，為救觀光業，國內旅行相關公協會3年來跑陸委會、海基會、交通部觀光署不下3、50趟，溝通、抗爭、陳情都沒用，「簡單說，政府就不管你觀光業的死活」。

蔡宗佑說，中央部會全都執行賴總統一人的意志，但觀光業自疫情解封後，至今一片死氣沈沈，很多業者感嘆，只要賴總統在位的一天，兩岸間就不可能春暖花開，心灰意冷。「目前觀光業堪稱病入膏肓，打任何強心劑也沒用」。

兩岸受限於禁團令，目前大陸市場只允許國人自由行，無法公開招攬旅遊團，且政府又限制東限制西，致很多人不敢去，事實上大陸現在的步不可同日而語，台灣任何領域都遙遙落後。

另名旅行社業者指出，美國總統川普上任以來，全球都在關注貿易戰和關稅戰，只有台灣政府還在喊抗中保台，而實際上「抗中，又不能保台」。

台積電赴美後，未來與台積電有生意往來的產業鏈都會過去，等到美國先進晶片達15%至20%，台灣就沒有任可戰略的重要性，全世界最沒有底氣的就是台灣，台灣現在還以意識型態治國，下一步，賴清德恐變成「清德斯基」，國家危險將至還不自知。

兩岸關係 疫情 觀光

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