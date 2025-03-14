【重磅快評】打算恢復什麼樣的軍審制度？

賴清德總統昨天在國安會議後突然宣布恢復軍審制度，以對付中國「境外敵對勢力、國安威脅」：賴清德透露了對兩岸的初步想法，但沒講恢復軍審制度的細節，只約略說讓軍法官站回第一線，處理現役軍人軍事犯罪刑案；國防部的補充是「建立全新軍審制度」；這些宣示並不具體，留給大家巨大想像空間。恢復軍審制度會有多大衝擊？

賴清德沒說軍審制度要恢復到那個階段？最早的軍法權是部隊指揮官統帥權的一部分，軍法案件怎麼審？怎麼判？完全由部隊指揮官決定；軍法如此的權力授與，可能決定軍法案件涉案人的命運，甚至是生死，以致這樣的軍法權民國86年遭判定違憲，88年修軍事審判法，回歸軍法判斷。賴清德應不是想回到屬指揮官統帥權的違憲狀態。

賴清德的恢復軍審制度好有一比：把教鞭交回老師手上，但老師可以怎麼用？賴總統沒說；是拿在手上比畫揮舞敲黑板當教具，還是可以體罰學生打手心，打屁股？負責軍法實務的國防部宣稱將建立「全新軍法制度」，但沒交代怎麼運作，也沒說明思維邏輯。

102年7月發生洪仲丘關禁閉時遭部隊體罰虐死事件引發巨大社會公憤，隨即立法院修改軍事審判法，非戰時期軍人軍事犯罪刑案送普通法院依刑事訴訟法審理，宣告廢除軍事審判制度；當時宣稱這是保障人權非常重要的一步。如今要恢復軍審制度，且不諱言全面緊縮兩岸交流，一時氣氛變得肅殺，這是否凸顯賴清德兩岸政策的根本思維？

廢除軍審制度十餘年，最明確的影響是軍法體系幾近解體，軍法官大量流失，又因沒有前景培養不出新血，怎麼恢復軍審制度？恐怕賴清德也沒想過；至於恢復軍審對付「中國境外敵對勢力」也很難具體想像；解除軍審十多年來部隊骨質疏鬆，成了毫無戰力的草莓兵，腰間掛水壺的奶瓶兵，難以想像怎麼對戰境外敵對勢力；軍審制度可能有此魔力嗎？這些都等待賴清德解惑。