賴清德限縮兩岸交流恐影響釋迦輸陸 台東縣府：全力開拓多元行銷

賴清德總統將大陸定義為境外敵對勢力，不僅兩岸交流恐全面限縮，也可能影響產經發展。縣長饒慶鈴及縣府農業處均表示，全力協助農產開拓更多元行銷，積極為農民促銷台東優質水果等農特產品，一定會關注及關心。

饒慶鈴今天參加成功鎮農民節大會上指出，在縣府團隊、農會與農民及所有產業鏈協力合作之下，持續為消費者生產更優質的農產品，並讓農業產值再創新高，同時全力協助農產行銷、促銷台東優質水果等農特產品。

成功鎮農會今天在農特產品展售中心舉辦114年農民節表彰大會，饒慶鈴受邀參加主持，並表揚60位各領域的模範單位及人員，獎項包含優良農戶、傑出農業推廣單位及傑出農業推廣，以及四健、家政等人員。

她除了肯定感謝相關人員對縣農業的熱心奉獻外，也表示，縣府團隊尋求國內銷售管道，與成功鎮農會每年配合台北花博及希望廣場展售，拓展產業行銷，解決農友行銷上的窘境外，也增加行銷產業通路。

縣政府農業處進一步表示，農民生計始終為縣府關注的重要課題，將持續與農民攜手開拓更多元市場、提升釋迦品質，並輔導生產與行銷策略，確保產業穩健發展。