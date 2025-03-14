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旅行團赴陸旅遊要登錄 陳世凱：發生事情政府才知道

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
交通部長陳世凱今表示，有相當多國人赴中國大陸後被滯留，盼民眾若以旅行團方式赴陸都必須登錄。圖／報系資料照
交通部長陳世凱今表示，有相當多國人赴中國大陸後被滯留，盼民眾若以旅行團方式赴陸都必須登錄。圖／報系資料照

賴清德總統昨表示，相關機關要提高國人赴中國大陸旅遊風險意識，落實各種登錄制度。交通部長陳世凱今在立法院受訪表示，有相當多國人赴中國大陸後被滯留，盼民眾若以旅行團方式赴陸都必須登錄，若發生事情，政府才會知道。

交通部觀光署昨說，將配合大陸委員會發布旅遊警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的國人留意，避免發生人身安全遭受侵害。

立法院今施政總質詢，陳世凱會前受訪表示，有相當多民眾赴中國後被滯留，到現在還有幾十人被滯留在中國大陸，希望民眾若以旅行團方式赴中國，都必須要登錄，政府有資料，如果發生事情，政府才會知道。陳世凱也強調，國人安全最重要。

至於旅行團若沒登錄是否有處罰？陳世凱指出，這已經是旅行社進行中的機制，感謝旅行社的配合。

另外，對於交通部對汽車隔熱紙訂定指引，陳世凱表示，過去政府沒納管汽車隔熱紙透光度，但當隔熱紙太黑時，晚上駕車有安全疑慮，台灣交通事故比例高，盼訂出指引加強行車安全，但指引也會考量氣候因素，並朝向不增加民眾負擔為標準。

交通部長 旅行團 陳世凱

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