批陸將文化當統戰工具 李遠：很同情藝人處境

針對台灣藝人轉發「中國台灣省」相關貼文，文化部長李遠表示，中國大陸把文化當成統戰工具，從沒把文化當成養分，很同情藝人處境，雖祝福藝人發展，但不能去那發展後，就在逼迫下發出傷害台灣言論。

立法院今繼續施政總質詢，李遠今上午在立法院受訪表示，文化部樂見台灣藝人去中國大陸發展，但不樂見藝人在台灣自由民主的環境滋養後，去中國大陸被統戰，發出對台灣不利言論。接下來會提供陸委會關於台灣藝人去中國大陸發展的生活注意事項及法令。

李遠坦言，他想保護藝人，不想太過譴責，但台灣是自由民主社會，包含中華文化的所有文化，都是台灣的養分，但中國把文化當成統戰工具，從沒把文化當成養分，他很同情藝人處境，雖祝福藝人好好發展，但不能去那發展後就在逼迫下發出傷害台灣言論。

至於藝人是否得被迫選邊站？李遠表示，中國對台灣文攻武嚇不斷強調文化多高，不斷貶抑台灣文化，「選邊站」的說法好像藝人可能被逼迫，文化部應該要保護並幫助藝人。

現場媒體追問藝人要講到什麼詞彙，才會觸犯紅線。李遠表示，兩岸人民關係條例裡有非常明確法令，文化部會配合陸委會；另方面，賴總統昨宣布應大量投資台灣的文化產業，包含影視、文學、漫畫、文化設施，只有壯大自己，讓創作者、藝人等留在台灣土地好好發揮，才是比較積極的做法。