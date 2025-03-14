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賴清德恢復軍審防滲透 陳其邁：中國在台發展組織危及國家安全

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁。記者郭韋綺／攝影

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判及定調對岸為境外敵對勢力，升高兩岸緊張情勢，對此，高雄市長陳其邁今表示，中國在台灣發展組織滲透和頻繁軍演，已危及主權及國家安全，他呼籲中國尊重並承認台灣為民主國家，才是兩岸未來和平重要基礎。

陳其邁指出，中國對台灣中華民國的國家安全威脅，主權侵犯做為主要的考量，中國持續在對國內滲透發展組織，頻繁軍演和外交封鎖等，對台灣不友善，也危及國家主權，隨著形勢中國軍力不斷提升，軍艦持續通過第一島鏈進行更頻繁的飛彈試射，以及軍力投射威脅等，都不是國際社會所樂見。

他認為中國與台灣應進行和平對等，有尊嚴往來，適度尊重並承認台灣做為民主自由國家，和台灣人民基本權利，才是兩岸未來和平重要基礎，不正視台灣存在，一味外交打壓和軍演，只會讓兩岸人民越來越遠。

陳其邁說，台灣在面臨中國武力威脅、外交脅迫、侵犯主權下，應該要更團結，以台灣安全優先考量，凝聚相關共識，支持用更好的法律框架解決日益增加的境外敵對勢力滲透及對主權安全威脅。

高雄市長陳其邁。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁。記者郭韋綺／攝影

主權 軍演 陳其邁

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