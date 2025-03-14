賴清德恢復軍審防滲透 陳其邁：中國在台發展組織危及國家安全

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判及定調對岸為境外敵對勢力，升高兩岸緊張情勢，對此，高雄市長陳其邁今表示，中國在台灣發展組織滲透和頻繁軍演，已危及主權及國家安全，他呼籲中國尊重並承認台灣為民主國家，才是兩岸未來和平重要基礎。

陳其邁指出，中國對台灣中華民國的國家安全威脅，主權侵犯做為主要的考量，中國持續在對國內滲透發展組織，頻繁軍演和外交封鎖等，對台灣不友善，也危及國家主權，隨著形勢中國軍力不斷提升，軍艦持續通過第一島鏈進行更頻繁的飛彈試射，以及軍力投射威脅等，都不是國際社會所樂見。

他認為中國與台灣應進行和平對等，有尊嚴往來，適度尊重並承認台灣做為民主自由國家，和台灣人民基本權利，才是兩岸未來和平重要基礎，不正視台灣存在，一味外交打壓和軍演，只會讓兩岸人民越來越遠。