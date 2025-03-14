林濁水讚「賴17條」揮別蔡英文的戰略模糊 令人振奮

為了反制中國大陸對台統戰滲透，賴清德總統昨天提出17項因應策略。民進黨前立委林濁水今天表示，賴總統揮別前總統蔡英文時期的戰略模糊，調整為穩健的戰略清晰，令人大感振奮，但林也建議，應將中國是境外敵對勢力，改為「中共」是境外敵對勢力，較為穩健。

林濁水在臉書表示，賴總統宣布，恢復軍事審判投共失節軍人、清查國人申請中共身分證狀況，尤其軍公教；中國人來台定居須放棄中國戶籍不能雙重國籍；官員、立委、村里長到中國交流要公開化；宗教、公益組織赴中國交流要公開化、限制統戰背景的人來台；再加上答覆記者：「這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』。」

林濁水說，在美國前總統拜登強調戰略清晰時，小英不斷強調戰略模糊；如今美國總統川普堅持戰略模糊，賴總統反而一舉揮別戰略模糊，調整為穩健的戰略清晰。令人終於喘了一口氣，大感振奮。

林濁水表示，中國文攻武嚇持續加強，加上島內呼應統戰滲透的逐漸大膽。台灣早已無戰略模糊空間，再加上川普戰略模糊，台灣不能失衡，台灣戰略調整是在必行。況且如今全球民主社會普遍的抗中共氣氛下，這樣的調整還有國內民眾、國際社會愈來增強的支持。例如依民調，近年來台灣民眾對中共反感恆接近80％，好感的不到10%。立委罷藍勢如破竹，正是這種民氣的強勁展現。

林濁水表示，但仍有一點建議，「中國，已是我國『境外敵對勢力』。」改為「中共是我國『境外敵對勢力』。」應較為穩健。