快訊

台中東勢街頭3槍聲！警遭通緝犯衝撞受傷 全力追捕抓到人

動手了？傅崐萁花蓮住家遭搜索 一名關係密切男子遭帶走

香火鼎盛台北「碧山巖」今凌晨起火 廟門供品區燒毀

林濁水讚「賴17條」揮別蔡英文的戰略模糊 令人振奮

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照

為了反制中國大陸對台統戰滲透，賴清德總統昨天提出17項因應策略。民進黨前立委林濁水今天表示，賴總統揮別前總統蔡英文時期的戰略模糊，調整為穩健的戰略清晰，令人大感振奮，但林也建議，應將中國是境外敵對勢力，改為「中共」是境外敵對勢力，較為穩健。

林濁水在臉書表示，賴總統宣布，恢復軍事審判投共失節軍人、清查國人申請中共身分證狀況，尤其軍公教；中國人來台定居須放棄中國戶籍不能雙重國籍；官員、立委、村里長到中國交流要公開化；宗教、公益組織赴中國交流要公開化、限制統戰背景的人來台；再加上答覆記者：「這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』。」

林濁水說，在美國前總統拜登強調戰略清晰時，小英不斷強調戰略模糊；如今美國總統川普堅持戰略模糊，賴總統反而一舉揮別戰略模糊，調整為穩健的戰略清晰。令人終於喘了一口氣，大感振奮。

林濁水表示，中國文攻武嚇持續加強，加上島內呼應統戰滲透的逐漸大膽。台灣早已無戰略模糊空間，再加上川普戰略模糊，台灣不能失衡，台灣戰略調整是在必行。況且如今全球民主社會普遍的抗中共氣氛下，這樣的調整還有國內民眾、國際社會愈來增強的支持。例如依民調，近年來台灣民眾對中共反感恆接近80％，好感的不到10%。立委罷藍勢如破竹，正是這種民氣的強勁展現。

林濁水表示，但仍有一點建議，「中國，已是我國『境外敵對勢力』。」改為「中共是我國『境外敵對勢力』。」應較為穩健。

中共 林濁水

延伸閱讀

美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

蔡英文龍潭走台3線步道 愛犬樂樂太累直接被抱起萌翻

攜愛犬挑戰樟之細路 蔡英文：「樂樂」走到懷疑狗生

【即時短評】蔡英文的「四大支柱」失效 烏克蘭給台灣的警訊

相關新聞

卓榮泰：國安威脅17項因應策略 各部會限期考核完成

賴清德總統宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出將恢復軍事審判制度，閣揆卓榮泰今天表示，軍事審判的對象、行為態樣和過去全面實施...

賴清德限縮兩岸交流恐影響釋迦輸陸 台東縣府：全力開拓多元行銷

賴清德總統將大陸定義為境外敵對勢力，不僅兩岸交流恐全面限縮，也可能影響產經發展。縣長饒慶鈴及縣府農業處均表示，全力協助農...

國安威脅17項因應策略 卓榮泰：部會限期考核完成

賴清德總統昨宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出將恢復軍事審判制度。閣揆卓榮泰今天表示，軍事審判的對象、行為態樣和過去全面實施軍審時截然不同；只有在這樣道路上強化，才能維護自由民主生活。他並強調，各部會應該將賴總統的裁示「限期考核完成」。

旅行團赴陸旅遊要登錄 陳世凱：發生事情政府才知道

賴清德總統昨表示，相關機關要提高國人赴中國大陸旅遊風險意識，落實各種登錄制度。交通部長陳世凱今在立法院受訪表示，有相當多...

批陸將文化當統戰工具 李遠：很同情藝人處境

針對台灣藝人轉發「中國台灣省」相關貼文，文化部長李遠表示，中國大陸把文化當成統戰工具，從沒把文化當成養分，很同情藝人處境...

賴清德恢復軍審防滲透 陳其邁：中國在台發展組織危及國家安全

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判及定調對岸為境外敵對勢力，升高兩岸緊張情勢，對此，高雄市長陳其邁今表示，中國在台灣發展組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。