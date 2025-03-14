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曾喊「不允許軍法復辟」 顧立雄：打造全新軍審制度

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，曾任律師的國防部長顧立雄今天表示，自己對軍審法初衷不變。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，曾任律師的國防部長顧立雄今天表示，自己對軍審法初衷不變。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，軍法官將重回第一線。曾任律師的國防部顧立雄遭質疑與過去立場不同，顧立雄今天表示，自己初衷不變，過去的軍審制度確實有不被信任的時刻，與其說現在是恢復軍事審判，不如說要打造全新的軍事審判制度。

顧立雄表示，要打造全新的軍事審判制度，是符合正當法律程序、公平審判原則的全新軍事審判制度，將要全盤檢討修正軍事審判法，重新建構能夠兼顧保障人權、發現真實與維持軍紀的審判制度，是揮別過去那一段不被人信任的軍事審判，他的初衷沒有改變，這樣才能從由平時轉戰時的時候才能因應，所以包括保障軍法官身份、制定軍法官人事條例、軍事法案組織法、以及軍事檢查署的組織法等，都是屬於全新的軍事審判制度。

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，曾任律師的國防部長顧立雄今天表示，自己對軍審法初衷不變。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，曾任律師的國防部長顧立雄今天表示，自己對軍審法初衷不變。記者潘俊宏／攝影

國防部 軍審 顧立雄

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