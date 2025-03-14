賴清德將大陸定義境外敵對勢力 台東釋迦農擔心「再成犠牲品」

賴清德總統將大陸定義為境外敵對勢力，不僅兩岸交流恐全面限縮，也可能影響產經發展。台東縣釋迦好不容易重返大陸市場，農民擔心因兩岸政治角力再次受到波及。農會理事長、縣議員楊招信表示，老百姓不應成為兩岸政治角力犧牲品，執政者不管人民死活，實在沒良心。

楊招信說，執政者針對兩岸發表的言論，應該要周全和顧及老百姓、產業的後續影響，台東釋迦經過疫情和大陸禁輸，這2年好不容易才重返對岸，如今賴總統將大陸定義為境外敵對勢力，勢必會影響兩岸各項交流及產經發展，這也包括農產，果農一定會擔心回到2年前禁止輸陸的慘況。

自2021年台東釋迦暫停輸陸後，縣府及加強輔導農民、集貨包裝廠展開一系列的品質提升，包括補助農民購買空壓機，加強採果後初步清潔、輔導農民投入產銷履歷驗證，並與台東大學合作，訂出台東鳳梨釋迦品質管理規範。而縣府努力終於在前年6月及12月，獲得陸方註冊重新開放。

台東鳳梨釋迦品質管理規範除協助農民改善場域，也舉辦人員培訓課程，去年共培訓𝟱𝟱𝟰位符合安全衛生標準的作業人員，更透過獎金鼓勵優秀包裝廠持續精進品質，多次實地檢視作業流程，確保最佳的鳳梨釋迦外銷品質。同時陸方再新增𝟭𝟯𝟲𝟳筆果園、𝟯家包裝廠取得註冊，累計共有𝟰𝟬家包裝廠、𝟮𝟲𝟱𝟱筆果園鳳梨釋迦可外銷登陸。

「兩岸關係持續惡化，誰倒楣？還不是老百姓。」林姓果農說，兩岸關係應該是要愈來愈好，而不是愈來愈糟，最後連口飯都沒了，誰都不願意這樣，他們前幾年已經歷過一次，不希望再來一次。另有果農說，若政府真的和大陸撕破臉，那就找更好的配套，讓釋迦能在同樣的價格下，正常銷售出去。