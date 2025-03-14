賴清德首稱對岸「敵對勢力」 傅崐萁：台灣處準戰爭邊緣？
賴清德總統昨首次將對岸標定為「境外敵對勢力」，並提出5大國安威脅和17項因應策略。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，未來宗教、教育、文化的兩岸交流，是否都是通敵，都要面臨軍審？賴總統已經正式引爆這顆核彈，台灣要何去何從？
傅崐萁說，昨天賴總統拋出震撼彈，台灣是否處在「準戰爭」邊緣？台灣是否要對所有軍公教人員，實施忠誠調查？甚至用戒嚴的方式，把軍公教當作敵人。還有台商的生存權，是否到大陸去就是通敵？所有教育界、文化界的兩岸交流，以及觀光業者要放棄14億人的大陸市場，是否就是通敵？還有這麼多宗教在兩岸交流，是否通敵？
傅崐萁表示，包括軍公教，包括返鄉祭祖，包括宗教、教育、文化界，這些人是否都要面臨軍審？賴總統是否要讓兩岸成為戰爭邊緣？台灣人民要好好思考，一任總統不過4年，做好繼續做，做不好就換人。台灣真的要推向戰爭邊緣嗎？這已經不是大家可以慢慢回去想，賴總統已經正式引爆這顆核彈，台灣要何去何從？
傅崐萁感嘆，2300萬人是要維持現狀，還是走向烏克蘭？好好思考，思考時間非常有限。「一任4年總統是否要讓台灣走向戰爭，好好思考，真的，所有未來交流，是否都是跟敵營通敵。全國人民好好思考。」
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