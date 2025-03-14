賴清德兩岸交流從嚴審核 張麗善：大家都在縮衣節食

賴清德總統昨將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，政府在兩岸交流上將從嚴審核，減少對大陸市場依賴，雲林縣長張麗善人在日本為農產品行銷，她表示，兩岸情勢不穩定，不僅外銷大陸市場受影響，國際間的貿易衝擊恐更大，她憂心會引發更大的效應。

台灣去年農產品出口統計，外銷中國大陸246億元，僅次於美國，雲林縣雖占比不高，仍有少數柑橘、果汁及農耕產品外銷大陸，早前有文旦外銷大陸，中斷後對文旦產業供需仍有影響。

張麗善表示，她看到這一年來國家政策發展，看不見希望，民生經濟苦不堪言，服務業、觀光發展下滑，大家都在縮衣節食。

她說，雲林縣是農業大縣，近年縣府持續為農民找出路，開拓更多國際市場，此時總統將中國大陸視為境外敵對勢力，兩岸對立的情況，恐對國際市場不利，國際間的貿易夥伴都在關注兩岸關係，可能因此衝擊市場，引發更大效應。

張麗善表示，站在穩定民心的立場，大家都希望維持現狀，彼此不要挑釁，不要意識形態，總統從基層民代一路上來，希望他能體恤民生困頓的狀況，提出更好的政策安內攘外，穩定經濟跟生活，畢竟過度限縮會衝擊觀光跟產業發展，讓民心穩定、讓人民安全才是更重要的事。

雖然目前出口市場尚未出現明顯，但仍有少數農民憂心兩岸情勢會衝擊市場，雲林縣農會總幹事陳志揚表示，站在農會的角度，會配合政府的政策，也希望政府要替農民找另外的出路。