林右昌：賴總統強化國安措施 和大罷免無關
賴清德總統昨首次將對岸標定為「境外敵對勢力」，並提出5大國安威脅和17項因應策略，民進黨秘書長林右昌今天出席民進黨立院黨團大會受訪時表示，軍事審判在過去給國人很不好的印象，未來革新後、現代化的軍事審判制度，會有相關配套，如何維持國安體系、防範中共滲透國安問題，社會可以一起討論。
林右昌指出，過去國民黨時代，軍事審判的確讓國人、台灣社會有非常不好的印象，但是最近看到中共嚴重滲透、侵入台灣的現役軍人，產生許多洩密、危害國安的事件，賴總統應該是在審慎評估，且在國安相關團隊評估提出意見後，所提出的加強方向。
關於民進黨明天起將下鄉宣講總預算被在野黨大幅凍刪，林右昌表示，從去年到現在，藍白兩黨在國會的亂象已經讓國人受不了，且提出非常多違憲、擴權、濫權的法案，甚至最後濫刪、凍刪總預算，造成社會譁然、人民有非常多意見，所以民進黨必須向人民說明，至於藍白兩黨也要下鄉，這是他們的自由、不予置評。
林右昌指出，賴總統昨天所談，是和每一位國人都高度相關的國安議題，真的不必要和罷免做聯想，他今天是受邀來黨團列席，黨團有許多事情需要中央黨部支持，另外下鄉宣講也需要所有黨籍立委大家共襄盛舉，所以來來到立和跟黨團成員做說明。
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