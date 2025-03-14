否認提恢復軍審 翁曉玲：是避免戰時軍人一般刑事交普通法院

賴清德總統昨天宣布將恢復軍事審判制度，引發在野批評。民進黨立委王定宇則指國民黨立委翁曉玲去年也提出「軍事審判法」修正草案，怎麼好意思說威權復辟？翁曉玲表示，他提案是要解決現行法規定不當，而出現審判體系錯亂的情形，避免發生戰時軍人犯罪，仍依一般刑事訴訟法去追訴，並交求普通法院審理之不合理情形。

翁曉玲表示，2013年洪仲丘事件發生後，軍事審判法修法爆衝，廢除了行之多年的現役軍人不分戰時和承平時期一律依軍審法進行追訴和審判的制度，從而修改成為目前現役軍人，非於戰時犯罪者，依刑事訴訟法追訴、處罰，交由普通法院審理。

翁曉玲指出，自軍事審判制度凍結，軍事法院停擺後，軍法官考試十多年來未曾舉辦，軍法官員額，因退役、離職等原因大幅銳減，目前大約還有百位左右。而現職軍法官，因無適當職缺可維持軍法專業發展，多已轉任一般國防行政職位，導致軍法人才快速流失。萬一戰爭發生，必須啟動軍事法庭進行軍事審判時，恐將發生找不到軍法官來進行追訴審判的窘境。

翁曉玲說，她本人曾質詢國防部和考試院，要求應儘速恢復軍法官考試，招募足夠軍法官。正所謂「養兵千日用在一時」，就算目前軍事法院停擺，也不能中斷軍法人才培育。她也同時建議，在目前軍事審判制度凍結的情形下，其實可在一般法院設置軍事專業法庭，或是引進軍法官參審制度，來協助普通法院法官審理軍人案件，此一方面可減輕普通法院法官的負擔，另一方面亦可提升軍事案件的審判品質和在維護軍紀。

翁曉玲強調，由此可知，她對恢復軍事審判的想像，實與賴清德明顯不同，她在乎的是軍法人才培育，而賴清德腦裡想的是利用軍事審判成為他打擊異己的工具。

針對去年曾提出「軍事審判法」修法，翁曉玲說，有媒體報導說她提出軍事審判法修法案，誤認她是支持恢復軍事審判，實有所誤會，她提案的目的，是要解決現行軍事審判法第34條規定不當，而出現審判體系錯亂的情形，避免發生戰時軍人犯罪，竟仍依一般刑事訴訟法去追訴，並交由普通法院審理之不合理情形。

翁曉玲強調，她本人提案修法：「犯罪事實之一部應依軍審法追訴、審判時，則全部均依本法追訴審判之。」亦即當戰時有現役軍人涉犯違反軍刑法之重罪，同時又涉犯普通刑法之輕罪時，應依軍事審判程序審理，而非交由一般法院依普通訴訟程序審理，方為合理與符合特別法優先原則。

翁曉玲也自嘲，原本沉寂已久的修法提案，拜賴清德之賜，受到媒體和民進黨人士關注，可說是鹹魚翻身，希望能一舉順利三讀通過。

國民黨發言人楊智伃表示，翁曉玲提出的軍事審判法的修法是理性的國安，而不是像賴清德是為了想要鞏固自己的權利，為了做內部對立，而濫用國安，這完全不理性，且非常威權 ，國民黨正告賴清德以及整個民進黨政府，不要為了大罷免、為了鞏固自己的權利，濫用國安限制民眾人民的自由。