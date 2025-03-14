賴清德對抗陸滲透緊縮交流 阿里山茶業理事長：兩岸要繼續鬥茶

賴清德總統昨將中國大陸定調為「境外敵對勢力」等緊縮兩岸交流等談話，嘉義縣部分茶農擔心阿里茶無法再賣到大陸；阿里山茶業協會及大陸福建廈門茶界及報業共同舉辦的兩岸鬥茶比賽，連辦14年，去年底在廈門市舉辦，阿里山茶業協會理事長林建村說，相信總統政治性的談話，不致影響民間基層交流，今年會持續辦鬥茶，年底清心烏龍茶組會移師台灣舉辦。

「我們兩岸只要鬥茶，兩岸要鬥什麼，有什麼好鬥的！」林建村說，大陸茶界人士希望鬥茶交流不中斷，總統談話未提到農業交流，後續是否會緊縮有待觀察，目前阿里山茶還可以賣到大陸，福建部分茶界人士想組團來台交流，大陸還未放行。

林建村表示，相信兩岸民間交流不會受到總統談話影響，明年第15屆鬥茶，清心烏龍茶組將移師台灣舉辦，因台灣茶種以清心烏龍茶組占大宗，大陸福建主辦方會帶比賽茶樣來台。

去年底邁入14年的兩岸鬥茶比賽，在大陸廈門市舉辦，兩岸茶界人士以茶交流，未受政治影響中斷，鬥茶清心烏龍茶組茶王獎，以往都是台灣茶農獲得，首次由大陸陳姓台商獲得。之前鬥茶碰上新冠肺炎疫情，兩岸關係緊張，兩岸續辦鬥茶，阿里山茶業協不派代表出席大陸鬥茶儀式，將參賽茶樣空運送到大陸廈門參加競賽。

林建村表示，鬥茶推動兩岸茶產業交流，認識彼此文化，透過參賽讓大陸朋友認識、接受阿里山茶，鬥茶採兩岸頂級茶葉專家共同制定的兩岸烏龍茶評審標準審評，技術支援單位為國家茶葉品質監督檢驗中心與台灣茶葉改良場。