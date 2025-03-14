賴清德熄滅陸客團來台曙光？業者：機會渺茫、咬牙苦撐

賴清德總統昨天召開國安高層會議，緊縮兩岸交流談話，引起各界議論，台北市旅館旅遊業者原先期盼去年雙城論壇後陸客能來，但如今業者嘆機會渺茫、雪上加霜，只能咬牙苦撐下去。

上海副市長華源去年雙城致詞時拋出推動上海旅遊團赴台，大陸文旅部今年1月17日也宣布將開放上海、福建團客來台灣本島，讓台灣業者引頸期盼陸客能來，但賴清德昨天談話後，業者從期盼轉趨失望。

北市旅館業者苦笑，兩岸間的旅遊機會看起來更渺茫，雖然去年底的北市上海雙城論壇談到城市間的團旅，到現在也根本不敢想像，「畢竟人放不放的進來，最終決定權還是在中央。」只能說業者各自努力。

旅館業者透露，當前的入境旅客不到以往，又加上國人多到海外旅遊，現在其實旅宿業生存的很辛苦，「但是只能調整策略，還是得各憑本事想辦法營運下去。」

旅遊業者說，雖然目前還不見相關公告等，但可想而知只有雪上加霜，「現在還會有些非觀光的交流，看樣子這條路也難走。」他也說，旅遊業其實早已習以為常，反而是此項禁令會擴及到觀光之外，如農業、經貿影響，受衝擊的層面更甚。