顧立雄：何時恢復軍審具體上路 尚無明確時間表

賴清德總統昨日宣布恢復軍事審判。針對是否有明確時間表，國防部長顧立雄今日表示，相關法律修正複雜，要徵詢社會各界意見，現無辦法訂出明確時間表。

賴總統昨宣布恢復軍審。我國自2013年修正「軍事審判法」以來，廢除非戰時軍審已久，相關配套措施、人才晉用和培訓等尚需完善。如軍檢、軍法官屆時應由國防部或法務部派任，即為待解決的問題。

顧立雄說，過去因為沒有將軍法官身分保障、法院組織的獨立，提升到法律位階，所以要提出法律位階，有相關組織法，從法官徵選乃至法官養成、身分保障、法官評鑑跟淘汰，都要依照現行類似「法官法」相關規定，讓軍法官確實得到獨立性，才能讓符合大法官解釋意旨。最後會有多元管道，最重要的是軍法官人事本身，受到外部包括國防部本身的干涉，對審判獨立性的維護，不容外界干涉。

針對民間人士涉及相關國安、兩岸法律，無法用軍審，顧立雄表示，現役軍人才受軍審，這次限縮軍人一定屬於職務上的犯罪，也就是「陸海軍刑法」第二篇的相關規定，比如違反效忠國家職責罪等，才受軍審。一般的刑事案件還是由一般司法機關處理，沒有具有現役軍人身分還是由一般司法機關處理，應該要合於憲法規定。

至於軍審預計何時上路，顧立雄說，相關法律修正非常複雜，還要徵詢社會各界意見，現在沒有辦法訂出明確時間表，因為軍審法要全盤修正，還要跟很多法界人士溝通，也要跟社會各界溝通，還要新訂人事條例、法院組織法、檢察署組織法等，希望給一點時間。