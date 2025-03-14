昔反對軍審復辟 顧立雄：打造公平新審判制度

賴清德總統昨日宣布恢復非戰時軍事審判制度，被質疑立場轉彎。國防部長顧立雄過去曾言不容軍法復辟，如今也被質疑立場轉彎。顧今早受訪表示，他初衷不變，與其說要恢復軍審，不如要打造全新的軍審制度，符合正當法律原則、公平審判原則的全新軍審制度。

針對賴總統宣布恢復軍審，且顧立雄立場轉變是打臉12年前的自己。顧說，他的初衷沒有任何改變，過去的軍事審判制度有不被人信任的歷史存在，與其說現在是要恢復軍審，不如說要打造全新的軍審制度，這樣的軍審制度是一個符合正當法律原則、公平審判原則的全新軍審制度，所以為何提出要全盤檢討、修正「軍事審判法」。

顧立雄指出，包括讓軍法官身分獲得保障，所以要制定「軍法官人事條例」、「軍事法院組織法」乃至「軍事檢察署組織法」。要揮別的是過去那段不被人信任的軍審歷史，重新建構兼顧人權保障，發現真實，以及軍紀維持的新的軍審制度。

顧立雄強調，他要說明一點，當時是仍然維持，戰時現役軍人受軍審，但從民國103年至今，現在因為沒有從事任何軍審工作，相關的人才、制度以及應有的強化軍審作為，乃至於軍法官的身分保障，一旦「由平轉戰」，不可能憑空生出能夠發現真實，兼顧人權保障、軍紀維護的審判制度，應該在現在就做好平時審判制度，適度維護，或重新打造合乎公平法院制度設計的軍審制，才可以因應「平戰轉換」。