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卓榮泰：國安威脅17項因應策略 各部會限期考核完成
賴清德總統宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出將恢復軍事審判制度，閣揆卓榮泰今天表示，軍事審判的對象、行為態樣和過去全面實施軍審時截然不同；只有在這樣道路上強化，才能維護自由民主生活。他並強調，各部會應該將賴總統的裁示「限期考核完成」。
賴清德總統宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出5大國安威脅和17項因應策略，尤其恢復軍事審判制度，引發各界議論，甚至在野黨批評是走向「準戰爭狀態」。
卓榮泰在立法院強調，當極權的境外敵對勢力，用不民主、不自由的方式破壞我國的民主自由，賴總統當然必要立即有效做出保衛國家安全的必要措施。卓榮泰強調，軍事審判只針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、抗命等軍事犯罪行為才會審判，並非所有的行為，已經限縮對象跟行為態樣，跟過去軍事審判的全面實施截然不同。
卓榮泰強調，在國人高度期盼政府保衛國家的今天，未來只有在這樣的路上繼續強化，才是維護自由民主生活的唯一方式。
對於國防部何時準備好提出修法草案？卓榮泰說，有些軍事審判人員的條例、組織，會全面展開必要修法、立法。他說現在民主成熟時代，一定會按照法律規定一步步完成，他強調，希望各部會把總統裁示的職務「限期考核完成」，才有整套制度維護國家安全。
另一方面，對於兩岸經貿將如何策略性調整？卓榮泰說，政府一直鼓勵台商回流，也達到相當具體成效，同時我們對中國的投資佔比已經低到7.5%，他強調，我方希望跟世界民主理念相同國家建立完整產業鏈，成立非紅色的民主供應鏈，才能確保經濟安全。
他說，行政院會要求各部會全面檢討人流、物流、金流、秩序，會一步步調整落實，大家很快會看到實際作為。
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