賴政府全面嚴審兩岸交流 劉世芳：先清查誰沒按照規定

賴清德總統昨在國安高層會議後記者會發表談話，明確表示反對武力犯台言論。且賴總統的說法，被解讀恐從嚴審查兩岸交流。內政部長劉世芳今日表示，會先清查兩岸交流，是否有人沒有依照規定辦理。

賴總統昨日表示，鼓吹戰爭、仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家和國人，不是言論自由，是聯合國公民與政治權利國際公約明確規範的犯罪行為，政府為保護國人、國家，該做的事就要去做。

劉世芳今日表示說，在內政部所主管，跟昨日總統交代的事項，事涉到相當多，譬如說宗教團體，還有與選罷法相關、地方公職人員等，先就清查的部分，先來清查兩岸交流當中，是否有人沒有依照規定辦理，同時積極尋找未來兩岸交流，要更公開、透明，揭露相關團體的原則，若有需要修法，會再跟陸委會商量。如果不需要修法的部分，是跟執法相關，用執法的方式，盡早結束後就會對外來公布。

針對是否還有陸配被檢舉統戰，劉世芳表示，內政部移民署這邊，確實有幾位網紅上架的影片提到武力犯台，對祖國的統一，懷抱對祖國崇拜的部分，都是按照相關規定處理，也有陸續約談。