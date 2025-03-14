【重磅快評】賴清德政府與綠色恐怖的距離

賴清德總統在最近的國安高層會議上，首次將對岸標定為「境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅和十七項因應策略。不僅引發輿論譁然，更讓人民質疑：這究竟是真為捍衛國家安全，還是為了鞏固自身政權而打造一條綠色恐怖執政的路徑？

檢視賴清德提出的「賴十七條」，無疑是在向威權主義靠攏；未來一旦成真，就以意欲恢復軍事審判制度來說，搭配問題多多的反滲透法及擴張打擊面的國安五法，以及民進黨立委沈伯洋提出的所謂「國安法庭」，一條「類戒嚴」的路徑就此鋪平，人民真的只會以為民進黨政府的「揮棒」範圍，只限反軍中滲透或是少數陸配脫軌言論？

誠然，如賴總統所言去年共諜案起訴人數增多，但法治國不是應該強調「無罪推定原則」？不知相關案件的定罪率又是多少？向心案、王立強夫婦案殷鑑才多久，難道國人就這麼輕易忘了國安情治人員化身東廠、羅織人民罪名的恐怖？

這樣的數據不禁讓人懷疑，賴政府是否在利用「共諜」的恐懼來進一步強化對社會的控制。在這種執政氛圍下，再加上刻意擴張解釋國安五法、反滲透法，未來任何與對岸的接觸都可能被視為叛國，這不僅讓已飽受「簽具結書」騷擾的軍公教生活在恐懼之中，就連普通民眾也將不得不進行自我審查，這又與歷史上那些打著國安旗號整肅異己的政權有何差別。

賴總統指示要強化影藝從業人員在中國發展的管理，尤其搭配側翼對聲稱台灣是「中國台灣省」的演藝人員的群攻，簡直就是對言論自由的赤裸裸打擊。這無疑是在告訴社會：如果你敢表達與賴政府意識形態不同的意見，就算是合憲言論也會受到懲罰與網路「追殺」。讓人擔心，台灣是否真的要走向綠色恐怖的深淵，成為一個連基本表達自由都無法保障的戒嚴國度。

「亞亞在台灣」事件的發生或有其原因，畢竟台灣社會與多數人民很難容忍陸配大放厥詞揚言中國武統台灣。殊不知這正是言論自由的真諦，這些網紅陸配何來權勢去影響中共的對台政策？更別忘了，當年廢刑法一百條，不正是民進黨所主張的只須懲罰行為犯、不應及於言論及思想？再看看民進黨所仿效的美國，就連燒國旗、反越戰、反政府的和平示威遊行都合法，遑論言論或思想。要人民勿「疑美」的民進黨政府，又是那來的底氣去懲罰人民的言論與思想？

「賴十七條」意欲將法律工具化，不惜讓兩岸關係大倒退至冰河期、甚至將台灣進一步推向戰火邊緣，說穿了就是為自己的權力與政治目的服務。當國安成為壓制人民的藉口、當法律成為鎮壓異議的工具，這樣的政府又如何能夠自稱為民主？在這個充滿挑戰的時代，堅持言論自由的核心價值、讓多元的聲音在這片土地上共存，才是台灣行走國際的最佳通行證；壓制異見的綠色恐怖蔓延，只會讓台灣的未來變得更加黯淡。