【即時短評】大陸政策專業性崩塌 賴親手破壞台灣利益

蛇年春節剛過，台灣政壇針對在野立委的「大罷免」持續熱炒，賴政府也跟著在各領域大幅限縮兩岸各項交流與往來，如今原有的「大陸政策」幾已消失殆盡，全民被拖進時光隧道，大步重回動員戡亂時期，賴總統本人也親手破壞了國家的利益。

昨日賴總統宣布，應落實中央及地方各級公職人員赴大陸交流的「揭露制度」，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。

這項政策，宛如照抄上個世紀初美國總統威爾遜提出的「外交必須始終在眾目睽睽之下坦誠進行」原則，固然是劍指在野黨中央到地方各級民代和縣市長，但放在極為特殊、且並非國與國關係的兩岸關係下，實際上卻可能波及到中央政府，損害政府多年來維持兩岸關係的基本利益，若總統能重視兩岸系統專業文官意見，斷不至於如此喊話。

從政治上來看，兩岸當局雖因「九二共識」爭議已近九年沒有協商，但這不表示兩岸中央機關沒有人員往來。兩岸過去不少官方交流，尤其是多項兩岸協議的常態化聯繫機制，及各式賽事、研討會等，我方都有中央政府官員持續赴陸，只不過相關內容在各部會的年度決算報告中，向來都列為機密，外界只能看到一片空白。

列為機密不公開，其中一個重要原由在於，如果什麼東西都攤在陽光下，還能怎麼順利進行下去？事實上，我方中央官員赴大陸乃至於港澳的例行與非例行活動，也正是受益於悄然實施，才得以維繫迄今，中共方面有時也願意睜一隻眼閉一隻眼，不公開說破。

現行兩岸條例第9條規定，政務人員、各縣市長、涉及國安或機密業務之人員，進入大陸應經申請與審查許可，而目前政府也僅有揭露各縣市長或副手的赴陸行程，馬政府時代曾公布的中央機關中高層官員赴陸交流，隨著兩岸關係惡化，早在蔡政府時期就已不再披露了，轉變為檯面下進行。以今年來看，中央二級行政機關加上海基會，將近20個部會都有編列赴大陸考察預算。

兩岸關係非比尋常、也極需要技巧跟專業，依循不同的兩岸政治環境，才能小心謹慎維繫，這也是1990年代兩岸官方開始互動以來多年所累積的寶貴經驗。反觀如今的賴政府，將兩岸事務文官系統的專業棄之如敝屣，一心端出仇恨動員、全面緊縮的兩岸政策，賴總統事前沒有做全面的專業研析，最後傷害到的，仍是台灣的利益。