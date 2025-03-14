快訊

雲云老董殺害技術長…醫曝最新傷勢「仍無法製作筆錄」

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕不敢跟川普直說

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】大陸政策專業性崩塌 賴親手破壞台灣利益

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
賴清德曾在10餘年前以地方首長身分到大陸交流。圖為2014年首次訪問大陸的時任台南市長賴清德（左）與上海市長楊雄（右）會面，認為兩岸應以合作代替對抗。聯合報系資料照
賴清德曾在10餘年前以地方首長身分到大陸交流。圖為2014年首次訪問大陸的時任台南市長賴清德（左）與上海市長楊雄（右）會面，認為兩岸應以合作代替對抗。聯合報系資料照

蛇年春節剛過，台灣政壇針對在野立委的「大罷免」持續熱炒，賴政府也跟著在各領域大幅限縮兩岸各項交流與往來，如今原有的「大陸政策」幾已消失殆盡，全民被拖進時光隧道，大步重回動員戡亂時期，賴總統本人也親手破壞了國家的利益。

昨日賴總統宣布，應落實中央及地方各級公職人員赴大陸交流的「揭露制度」，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。

這項政策，宛如照抄上個世紀初美國總統威爾遜提出的「外交必須始終在眾目睽睽之下坦誠進行」原則，固然是劍指在野黨中央到地方各級民代和縣市長，但放在極為特殊、且並非國與國關係的兩岸關係下，實際上卻可能波及到中央政府，損害政府多年來維持兩岸關係的基本利益，若總統能重視兩岸系統專業文官意見，斷不至於如此喊話。

從政治上來看，兩岸當局雖因「九二共識」爭議已近九年沒有協商，但這不表示兩岸中央機關沒有人員往來。兩岸過去不少官方交流，尤其是多項兩岸協議的常態化聯繫機制，及各式賽事、研討會等，我方都有中央政府官員持續赴陸，只不過相關內容在各部會的年度決算報告中，向來都列為機密，外界只能看到一片空白。

列為機密不公開，其中一個重要原由在於，如果什麼東西都攤在陽光下，還能怎麼順利進行下去？事實上，我方中央官員赴大陸乃至於港澳的例行與非例行活動，也正是受益於悄然實施，才得以維繫迄今，中共方面有時也願意睜一隻眼閉一隻眼，不公開說破。

現行兩岸條例第9條規定，政務人員、各縣市長、涉及國安或機密業務之人員，進入大陸應經申請與審查許可，而目前政府也僅有揭露各縣市長或副手的赴陸行程，馬政府時代曾公布的中央機關中高層官員赴陸交流，隨著兩岸關係惡化，早在蔡政府時期就已不再披露了，轉變為檯面下進行。以今年來看，中央二級行政機關加上海基會，將近20個部會都有編列赴大陸考察預算。

兩岸關係非比尋常、也極需要技巧跟專業，依循不同的兩岸政治環境，才能小心謹慎維繫，這也是1990年代兩岸官方開始互動以來多年所累積的寶貴經驗。反觀如今的賴政府，將兩岸事務文官系統的專業棄之如敝屣，一心端出仇恨動員、全面緊縮的兩岸政策，賴總統事前沒有做全面的專業研析，最後傷害到的，仍是台灣的利益。

兩岸政策 賴清德

延伸閱讀

賴清德恐下令嚴查 曾被辦反滲透法里長嘆：不敢去大陸了

新聞幕後／面對川普不確定性 賴總統出手凸顯台海險峻

冷眼集／賴政府麥卡錫式反共 犧牲和平交流

大陸國台辦用「4個凡是」警告賴總統

相關新聞

【重磅快評】不想當美國人很難嗎？格陵蘭人用選票說不

在川普效應籠罩下，格陵蘭議會選舉變天，立場中間偏右的民主黨贏得30%選票意外勝出，將與其他政黨談判籌組執政聯盟。民主黨主...

【即時短評】大陸政策專業性崩塌 賴親手破壞台灣利益

蛇年春節剛過，台灣政壇針對在野立委的「大罷免」持續熱炒，賴政府也跟著在各領域大幅限縮兩岸各項交流與往來，如今原有的「大陸...

【重磅快評】賴清德的國安策略源自「國會大樓縱火案」？

今天中午，總統府忽然宣布，將在下午發表「敞廳談話」，宣布今天的國安會議結論。結果在這場賴清德總統親自主持的敞廳談話上，賴...

【重磅快評】大學奉權責單位改樓名 教長拚政治第一名　

中原大學發布公告，稱奉「權責單位」指示，校內中正樓更名為智信樓。消息一出引發熱議，網友多認為校方是受到壓力才改樓名，更好...

【即時短評】社子島衝突不斷 蔣萬安得親上火線溝通

台北社子島禁建令超過半世紀，前市長黃大洲至今，開發已喊了快40年，蔣市府接棒推進，地方反彈聲浪未歇，日前區段徵收公聽會再...

【重磅快評】好男要當兵 賴總統的兒子當什麼兵？

退將栗正傑日前聲稱「賴清德總統的兒子躲在美國不回台灣當兵」，賴總統發出律師函要求澄清致歉。栗正傑昨天公開致歉表示，他受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。