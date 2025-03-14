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賴清德恐下令嚴查 曾被辦反滲透法里長嘆：不敢去大陸了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賴清德總統認為從里長到官員若赴陸交流應建立相關制度規範，里長也坦言，現在政府對兩岸態度會盡量避免赴陸交流。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統認為從里長到官員若赴陸交流應建立相關制度規範，里長也坦言，現在政府對兩岸態度會盡量避免赴陸交流。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨談話被外界視為全面緊縮兩岸交流，北市先前曾有里長赴陸交流遭調查，里長坦言，大家對於赴大陸交流變得更敏感，甚至連提都不敢提，但本來就只是城市交流，不太會提到國安高層話題，「里長哪有那麼大權力？」

北市基層里長總統大選期間，被控參加大陸旅遊團接受招待，台北地檢署依反滲透法等罪嫌大規模約談里長，不過21人今年均獲不起訴處分；賴清德昨又說，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將赴陸交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。

該案遭調查加上賴清德談話，也讓里長們「有陰影」，盡量不赴大陸交流，避免惹禍上身。

當時遭調查的一名里長表示，大家對於赴大陸交流變得相當敏感，甚至連提都不敢提，但其實里內交流其實很單純，就是參觀對方城市尋找可借鏡之處，有助於城市間交流，不太會提到國安高層話題，「里長哪有那麼大權力」，但竟然現在情勢緊張，那就盡量避免赴陸，免得惹禍上身。

也獲不起訴處分的興家里長劉宗勳表示，現在政府態度明確，作為地方民代，盡量去避免踩到紅線，後來也都沒有規畫赴大陸交流活動。

劉宗勳說，赴陸交流並不是近期才有，過去也去過10幾次，上次回來就突然被冠上罪名被調查，難免會覺得委屈，若政府覺得現在兩岸緊張有疑慮，就講清楚，哪些事情可做哪些不能做，讓大家有規範可以依循，包含行程、費用、活動形式都要講清楚，作為地方民代會配合遵守。

國安 權力 賴清德

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