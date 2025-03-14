賴清德定調敵對勢力 恐衝擊雙城論壇、世壯運、龍舟賽

賴清德總統昨將中國大陸定調為「境外敵對勢力」等緊縮兩岸交流等談話，北市府憂心，雙城論壇今年在上海辦，恐怕受衝擊，甚至近期要辦的龍舟賽、世壯運等兩岸相關交流，都得看中央准不准。藍營議員批，賴清德搞「兩岸戒嚴」，市長蔣萬安赴上海不容樂觀，因為「不知道中央會用什麼方式黑你」。

去年雙城論壇在北市舉辦，陸委會強勢封殺陸官員，讓今年雙城論壇埋下隱憂，賴清德昨談話後，也引來市府人士感嘆，民進黨執政下，如果樂意看見兩岸城市間有良性互動，就會支持雙城論壇，就能辦得順利；如果要反對，任何理由都可以拿出來阻擋，「中央政府已經沒有慣例可言」。

市府人士表示，台北市與上海的交流，最近的活動就是國際龍舟邀請賽，往年上海市都有組團來參加，而且有台辦領隊，具有官方性質，現在就要看陸委會准或不准。

市府人士另指出，世壯運5月開幕，陸方選手來台依程序，需填寫要前往的地點，不能離開到其他縣市，世壯運是北台6縣市的活動，但現在自由車的場館，要前往台中市的場地，雖然經過溝通後陸委會同意，只要把參賽的項目寫清楚即可，但現在不知道是否生變？

北市觀傳局長王秋冬表示，兩岸愈緊張，愈需要交流，北市府對雙城論壇，會按照過去的SOP來做，畢竟辦了10幾年了，對城市、兩岸交流都有正面助益，今年是上海方舉辦，北市率團出訪，市府會繼續規畫，並和上海市討論，如果最後中央覺得兩岸沒有必要溝通、交流，台北市政府也沒辦法。

王秋冬表示，雙城論壇若預定7、8月舉辦，雙方通常最快在3月底、4月初就會展開接洽，今年北市府一定仍會按照慣例進行，「該做的會照程序來做」。

國民黨議員張斯綱指出，賴清德現在收緊兩岸關係，兩岸交流已經處於「戒嚴狀態」包括宗教、學術，甚至跟香港澳門的交流，賴清德都持反對態度，雙城論壇恐無法擺脫陸委會從中阻撓，甚至會「黑」雙城論壇、戴紅帽子。

張斯綱指出，蔣萬安今年將赴上海，他覺得不容樂觀，「因為不知道中央會用什麼方式黑你」，所以北市府要預先因應，已無法用過去的SOP來因應現在兩岸戒嚴的狀態。

張斯綱指出，賴清德為什麼這麼做？應該不脫「大罷免」，要把藍、白打為中共同路人，激出支持者去投票，所以出發點是政治動機，他反問恢復軍事審判，難道現在軍中的匪諜比馬英九執政時還多嗎？民進黨已經執政9年了，現在是承認匪諜比較多？為何在軍中養出這麼多匪諜？

北市府副發言人葉向媛表示，雙城論壇是台北、上海之間行之多年的市政交流活動，市府也一向秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，依法向中央政府申請舉辦，相信符合賴總統所提倡的「健康有序」兩岸關係發展。