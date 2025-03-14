「我們把自己愈做愈小…」青年互動 學者籲綠有信心

賴清德總統昨召開國安會議，會後發表重大演說，強調學術、教育交流案審查應「去政治化」，另也請教育部會同陸委會、經濟部等機關，深化學生對中國大陸的識讀教育以及兩岸交流應有認知。對此，學界直言，政府若總是以畏懼、約束的眼光看待交流未免太消極，執政黨應該對台灣的年輕人有信心。

世新大學客座教授李功勤表示，站在學術界立場，一定鼓勵兩岸進行正向學術交流，交流過程則須兼顧主權和安全，也相信台灣的大專校院都有很高的意識和分寸，但現在的社會、政治氛圍對兩岸交流有著過分畏懼，「我們把自己愈做愈小。」李功勤指出，政府想把近年兩岸關係累積的不快都加倍奉還，加上近期又大力推動去中化，會讓海外僑胞對台灣政府喪失信心。

李功勤談到，交流是把最好的一面呈現給對方，學生去對岸交流，也能類比為是對陸的「統戰」。台灣的青年經過了民主薰陶、具國際觀、多元創造力，都有望影響陸方青年，「執政黨應該對台灣的年輕人有信心啊。」青年世代若能減輕彼此的敵意，未來兩岸才能創造更多和平機會。

東吳大學前校長劉源俊則認為，教育部需超然於政治，不能成為政治的附庸或工具，回歸教育基本法中的中立原則。