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藝人受限 業界稱生活困苦

聯合報／ 記者鄭媁張曼蘋趙大智廖士鋒／台北報導
演藝工會前理事長康凱。圖／聯合報系資料照
演藝工會前理事長康凱。圖／聯合報系資料照

近期有多位台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文。賴清德總統昨天表示，將強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。主管機關應提供影藝人員在中國發展的言行應注意事項，明確涉及危害國家尊嚴相關言行的查處範圍。綠委也打算修法，增訂配合中方發表親中言論罰則。

對此，演藝工會理事長曹雨婷昨回應，工會支持政府為藝人提供清晰的指導，讓藝人知道哪些行為可能涉及國家尊嚴，避免被迫不當表態，工會也願意提供法律支援。不過前理事長康凱直言：「還不都是為了賺錢！台灣工作變少，兩岸交流必然發生。」

陸委會日前稱將依照兩岸條例對轉發大陸央視「台灣必歸」的台灣藝人查處，昨天陸委會副主委梁文傑坦承，法律上對於兩岸條例中的「合作行為」的確有不明確之處，但強調政府認為台灣要處罰，藝人才有拒絕的空間，「有時懲罰的規定並不一定是懲罰，而是支持」。

台灣去年賣座電影僅兩部，演藝圈內都嚷著影視寒冬，演藝工會前理事長康凱認為「他們都不知道我們多困苦」，演藝人員沒有固定收入，很多資深演員不是戲演不好，而是沒機會演。

康凱說，政府有心造福演藝圈最重要，要給胡蘿蔔吃，餓死了怎麼辦？更呼籲演藝人員不要談政治，「不要主動挑釁，政治不是我們該碰的」。

兩岸條例 法律 陸委會

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轉發央視台灣必歸 賴清德：強化藝人在陸發展輔導與管理

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