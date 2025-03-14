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許舒博：我出口陸比重逾3成 怎斷

聯合報／ 記者謝柏宏賴昭穎／台北報導
全國商業總會理事長許舒博。圖／本報系資料照片
全國商業總會理事長許舒博。圖／本報系資料照片

賴總統昨天召開國安高層會議，在經貿方面，將就台灣、中國經貿關係策略性結構調整，並就所涉及人流、物流、金流及技術進行必要且有序調整；往來旅遊方面，要求相關機關提高國人赴中旅遊風險意識，落實登錄制度。

三三會理事長林伯豐表示，台灣經貿立國，其中大陸與台灣的經貿往來又非常多，政府對於與大陸的經貿互動設了太多限制，最終傷害的只會是台灣自己的經濟發展；若是政府老是採取非理性的干涉作為，那不如要企業不要根留台灣，這等於變相要台灣企業出走海外。

全國商業總會理事長許舒博則說，針對兩岸的主張，台灣有三種人，分別是主張不統不獨、統一和獨立，對於有人提所謂的武統，究竟所提的是鼓勵還是擔憂，要看如何解讀，即使是有問題，也不應該把個案變通案全面封殺。他比喻，一碗麵有幾顆蔥花，如果不喜歡，把蔥花挑掉就好，不需要搞到把整碗麵倒掉，硬要這樣做，引起效應就很大了。

許舒博指出，他最關心的是兩岸經貿關係的前景，尤其大陸連同香港和澳門，占台灣的出口比重三成多，這樣的生意上的夥伴關係往來能中斷嗎？就算能夠全部轉到美國，就能保證川普政府不加徵關稅嗎？

他表示，上個月海基會舉辦「大陸台商春節活動」，很多台商顧慮當前的兩岸關係，出席也不是、不出席也不是，兩面不是人。藝人也一樣，大陸市場比台灣大，藝人到大陸發展，但不要說是台灣藝人，其他國家的藝人在大陸也受到限制，畢竟對岸是共產主義，台灣是民主主義，政府要這樣搞，對經濟沒幫助。

許舒博說，賴總統宣示的主張，若涉及法律面仍需經過立法院同意，若是行政命令也要符合憲法。在經貿方面，大陸經貿人士來台如何判斷是「必須」或「非必須」其實很難分別，若是大陸買家想買台灣的產品，來台灣考察工廠是無可厚非，若是過於限制大陸人流來台，只會傷害兩岸經貿交流。

經濟發展 經貿 關係

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