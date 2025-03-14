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冷眼集／賴政府麥卡錫式反共 犧牲和平交流

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德總統昨公開宣示「中國是境外敵對勢力」，衝擊兩岸交流。圖為馬英九基金會去年邀陸生團來台展開學術交流，大陸桌球國手馬龍（中）受到學生熱情歡迎。本報資料照片
賴清德總統昨公開宣示「中國是境外敵對勢力」，衝擊兩岸交流。圖為馬英九基金會去年邀陸生團來台展開學術交流，大陸桌球國手馬龍（中）受到學生熱情歡迎。本報資料照片

賴清德總統祭出十七項反大陸對台統戰、滲透因應策略，與其說是反統戰，在民進黨三度執政、兩岸敵意螺旋甚深的此刻，賴政府此舉，幾乎是全面性地限縮兩岸交流，接下來兩岸敵對態勢將更嚴峻，雙邊的和平交流恐成奢談。

兩岸早年因為歷史因素與政治情勢，相互對峙不往來。一九七九年，美國與中華人民共和國建交，時任總統蔣經國採取不接觸、不談判、不妥協的「三不政策」。

一九八七年台灣解除戒嚴後，政府決定開放民眾赴大陸探親，打破了台海近四十年的隔絕，也開啟兩岸民間交流時期。

李登輝執政時曾在經貿上採「戒急用忍」政策，但兩岸各式交流多不受阻礙；陳水扁就任後提「四不一沒有」，但因扁任內推動防禦性公投，招致美中雙方批評，兩岸關係也越來越不睦；馬英九政府主張「九二共識」，當時的兩岸關係被認為相對穩定；但到了前總統蔡英文執政時，因為民進黨「抗中保台」的意識形態，讓兩岸互動漸行漸遠。

二○一九年底，在民進黨掌握多數立法院席次下通過「反滲透法」，時任總統蔡英文強調「反滲透法是反滲透，不是反交流」，也說明，「兩岸正常交流原本就不會牽涉到這些行為。無論經商求學、往來互動，以及言論自由，都不會受到反滲透法的影響」。

如今，賴政府以大陸統戰、滲透為名，洋洋灑灑列出十七項因應策略；其中，在本應較不受政治因素、意識形態干擾的兩岸交流也畫上全面性的紅線，包括宗教、文化、學術、教育等交流案件都要嚴格審查及管理，甚至還要全面深化青年學子「對中國的識讀教育」，還對於藝人言論畫下紅線，但請問除了限縮之外，這政府對藝人能有什麼幫助，還逼他們必須選邊站。這樣的作為，無疑讓兩岸交流互動走回過去戒嚴時期的老路。

大陸對台統戰向來是「陽謀」，但過去幾十年來，台灣沒有因此被大陸併吞；大陸對台統戰，台灣更應透過互動交流進行「反統戰」。賴政府與其麥卡錫式的反共，不妨更有自信地透過兩岸官民交流，讓大陸了解台灣民主自由的可貴。

反滲透法 統戰 蔡英文

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