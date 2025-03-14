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大陸國台辦用「4個凡是」警告賴總統

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
陸國台辦、外交部措辭強硬 大陸國台辦、外交部昨天強烈回應賴清德總統的「國安策略」。圖為大陸外交部發言人毛寧。（路透）
陸國台辦、外交部措辭強硬 大陸國台辦、外交部昨天強烈回應賴清德總統的「國安策略」。圖為大陸外交部發言人毛寧。（路透）

賴清德總統昨召開國安高層會議提出十七項策略，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚用四個「凡是」警告賴總統，如果「台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

陳斌華表示，賴清德昨天再度宣揚兩岸「互不隸屬」的分裂謬論，妄稱「台灣是一個主權獨立的民主國家」，極力渲染「大陸威脅」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，並拋出所謂「因應五方面威脅」的「十七項策略」，台獨立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

陳斌華說，賴清德一方面「賣台求榮」，另一方面倒行逆施，在島內變本加厲製造「綠色恐怖」，打壓島內政治異己，煽動「反中抗中」，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，服務其「台獨」分裂目的，轉移島內矛盾焦點，緩解施政困境。充分暴露其為一黨一己之私，不惜「惡化」島內社會，把台灣老百姓綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境的邪惡本質。

陳斌華說，台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。「我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，絕不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

陳斌華說，正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞台獨分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗。

大陸外交部發言人毛寧昨天下午主持大陸外交部例行記者會，路透記者提問說，「台灣總統賴清德稱，中國對台灣島加強了滲透，大陸現在正在吸收包括黑社會、軍人和媒體人士在內的人員來發動他們進行滲透。妳對此有何評論？」

毛寧說，「我可以告訴你的是，不管民進黨當局說什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢。」

台獨 國台辦 賴清德 陳斌華

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