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觀察站／台灣準戒嚴 兩岸交流大倒退

聯合報／ 本報記者陳政錄
總統賴清德昨天召開國安會議，會後除宣布恢復軍事審判制度外，更限縮兩岸交流。記者潘俊宏／攝影
總統賴清德昨天召開國安會議，會後除宣布恢復軍事審判制度外，更限縮兩岸交流。記者潘俊宏／攝影

大陸公布「反分裂國家法」公布廿周年前夕，賴清德總統昨天用實施五年的「反滲透法」與之強烈對撞，不僅可能使台灣走向「準戒嚴」，兩岸交流的「大限縮、大倒退」時代已經上演。

回顧一九八七年，蔣經國政府在民意呼喚下，開放民眾到大陸探親，打破兩岸冷戰僵局，後一九九○年代兩岸兩會就人民往來所衍生的問題展開互動，包括九二年香港會談，企業也因應自身需要赴陸投資。在民間交流的必要性和熱絡下，儘管李登輝時代提出戒急用忍、九六年的台海飛彈危機、兩國論，乃至陳水扁高喊的「一邊一國」，都使台海一度危機四伏，但兩岸仍有著「亦敵亦友」的模糊空間，使雙邊政府對兩岸交流的開放保持震盪前行。

二○○五年陸方為因應扁政府「一邊一國」推出的「反分裂國家法」，始終是台海上的一柄「達摩克利斯之劍」，陸方不放棄「武力統一」也一直是台灣政壇間攻防不可迴避的話題。

隨著馬政府後期太陽花運動爆發，以及二○一九年香港反送中抗爭影響，兩岸關係急轉直下，蔡英文政府在大選年針對大陸推出「反滲透法」，選舉期間的王立強事件，疫情期間兩岸觀光中斷，都是兩岸關係的重要轉折。

如果說大陸的反分裂法是一柄懸頂之劍，台灣的反滲透法亦可是一道枷鎖，在雙方互相傷害下，如今賴清德趕在大陸紀念反分裂法廿周年前夕，把反滲透法高高舉起，擴大一切陸方對台措施的統戰滲透認定，這把無形的枷鎖，儼然已經成形。

未來兩岸間的鬥法、對撞只會加劇，兩岸民間過去堆疊的善意恐將化為烏有，兩岸關係走至這般，台灣若回到過去與大陸軍事或準軍事對抗的年代，將是重大災難。

反滲透法 台海 關係

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