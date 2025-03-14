桂宏誠：綠讓兩岸關係逐步關門

賴清德總統昨天以針對國安與統戰威脅為由，宣布準備多項修法與行政命令，其中不少是限縮兩岸往來與審查機制的內容，也涉及對言論的處分。我方學者表示，賴清德猶如宣布台灣已進入「準戰爭時期」；法律學者認為，賴總統的很多策略都涉及基本權的限縮，一定要有法律依據。

民主文教基金會董事長桂宏誠分析，因應今天是中共反分裂國家法施行廿周年，賴清德超前部署因應的對抗措施，也可藉此為大罷免助勢及加溫。因此刻意強化製造外部敵人謀我日亟，內部又充斥著在地協力者的氣氛，鞏固民進黨政權。

對於總統要修法恢復軍事審判制度，他認為賴清德猶如宣布台灣已進入了「準戰爭時期」，也為其可能將濫權與擴權建立了正當性基礎。而就清查大陸身分證，桂宏誠質疑，賴清德用意只在深化把兩岸關係混淆成兩國關係。

桂宏誠強調，民進黨的戰略要把兩岸關係朝逐步關門的方向前進，此方向必須修正兩岸條例，立法過程又可拿來操作大罷免，以達到席次過半目的。

開南大學法律系兼任副教授仉桂美則指出，總統的權限來自憲法的賦予，其行使權限如果沒有經過議會，就是行政權。她強調，賴總統拋出的相關內容多涉及修法，因為都會牽涉到基本權的限縮，即所謂的「權利事項」，「不可能用一個行政命令就去做基本權的大幅限縮」，且立法院修法也必須依照憲法執行權限。

仉桂美指出，動了這麼多政策或策略，兩岸到底是什麼關係？她強調，政府應該先掌握憲法的精神，或「憲法前言可能要先修吧」、或者修兩岸條例，但需要過半席次，且行政院已經覆議五次了，「這樣國家會很動盪，法的秩序的安定性、法的位階性都會受到嚴重的挑戰」。她示警，若都直接用行政權來處理，將來法官會過勞，因為爭議都會到法院打訴訟，且「搞不好政府都會敗訴」。