聽新聞
0:00 / 0:00

桂宏誠：綠讓兩岸關係逐步關門

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
民主文教基金會董事長桂宏誠。圖／國民黨提供
民主文教基金會董事長桂宏誠。圖／國民黨提供

賴清德總統昨天以針對國安與統戰威脅為由，宣布準備多項修法與行政命令，其中不少是限縮兩岸往來與審查機制的內容，也涉及對言論的處分。我方學者表示，賴清德猶如宣布台灣已進入「準戰爭時期」；法律學者認為，賴總統的很多策略都涉及基本權的限縮，一定要有法律依據。

民主文教基金會董事長桂宏誠分析，因應今天是中共反分裂國家法施行廿周年，賴清德超前部署因應的對抗措施，也可藉此為大罷免助勢及加溫。因此刻意強化製造外部敵人謀我日亟，內部又充斥著在地協力者的氣氛，鞏固民進黨政權。

對於總統要修法恢復軍事審判制度，他認為賴清德猶如宣布台灣已進入了「準戰爭時期」，也為其可能將濫權與擴權建立了正當性基礎。而就清查大陸身分證，桂宏誠質疑，賴清德用意只在深化把兩岸關係混淆成兩國關係。

桂宏誠強調，民進黨的戰略要把兩岸關係朝逐步關門的方向前進，此方向必須修正兩岸條例，立法過程又可拿來操作大罷免，以達到席次過半目的。

開南大學法律系兼任副教授仉桂美則指出，總統的權限來自憲法的賦予，其行使權限如果沒有經過議會，就是行政權。她強調，賴總統拋出的相關內容多涉及修法，因為都會牽涉到基本權的限縮，即所謂的「權利事項」，「不可能用一個行政命令就去做基本權的大幅限縮」，且立法院修法也必須依照憲法執行權限。

仉桂美指出，動了這麼多政策或策略，兩岸到底是什麼關係？她強調，政府應該先掌握憲法的精神，或「憲法前言可能要先修吧」、或者修兩岸條例，但需要過半席次，且行政院已經覆議五次了，「這樣國家會很動盪，法的秩序的安定性、法的位階性都會受到嚴重的挑戰」。她示警，若都直接用行政權來處理，將來法官會過勞，因為爭議都會到法院打訴訟，且「搞不好政府都會敗訴」。

憲法 賴清德 關係

延伸閱讀

批賴清德言行不一 洪秀柱：憲政認知錯亂？回復戒嚴？

賴清德突襲恢復軍審 翁曉玲批：為罷免再打抗中保台牌

賴清德轉彎恢復軍事審判 許宇甄：歷史照盡政客噁心嘴臉

賴清德總統緊縮兩岸政策是否影響台股 專家這麼說

相關新聞

賴總統首稱中國是境外敵對勢力 提5威脅17因應

賴清德總統昨天召開國安高層會議，會後他首度公開宣示「中國是境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅、十七項因應策略。

新聞幕後／面對川普不確定性 賴總統出手凸顯台海險峻

賴清德總統昨天大動作端出「賴十七條」，緊縮兩岸交流程度是近年之最，除了檯面上的理由要應對中共對我滲透，更有美國川普新政府...

大陸國台辦用「4個凡是」警告賴總統

賴清德總統昨召開國安高層會議提出十七項策略，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚用四個「凡是」警告賴總統，如果「台獨分裂勢力膽敢突...

新聞眼／恢復軍審暗示戰爭邊緣？

二○一三年，時任民進黨主席蔡英文等綠營要角頭纏「國防布」走上街頭，迫使馬政府妥協修法。少了軍事檢審機制，表面發言粉飾太平...

冷眼集／賴政府麥卡錫式反共 犧牲和平交流

賴清德總統祭出十七項反大陸對台統戰、滲透因應策略，與其說是反統戰，在民進黨三度執政、兩岸敵意螺旋甚深的此刻，賴政府此舉，...

賴清德抗中 藍轟操作內部對立

賴清德總統昨召開國安會議提出反統戰滲透因應策略。國民黨質疑，賴清德通篇論述是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，嘴巴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。