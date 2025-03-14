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北京人民大會堂活動 今應有表態

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸施行反分裂法今天廿周年，北京人民大會堂舉辦「重要活動」，陸方是否推出新的聲明或應對兩岸情勢新作法，受到關注。記者陳政錄／攝影
大陸施行反分裂法今天廿周年，北京人民大會堂舉辦「重要活動」，陸方是否推出新的聲明或應對兩岸情勢新作法，受到關注。記者陳政錄／攝影

大陸「反分裂國家法」今天滿廿周年，國台辦前天通知今天在北京人民大會堂有重要活動。賴清德總統昨召開國安高層會議，定義大陸是「境外敵對勢力」後，今天不論由誰出席北京活動，在當前兩岸關係緊繃下，大陸勢必會有相應表態。

胡錦濤主政時期，大陸於二○○五年三月十四日，在第十屆全國人大第三次會議上通過「反分裂國家法」，提出在三種情況下，中共得採取「非和平方式」，即台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。

按照大陸對重要紀念日，有「逢五逢十」大辦慣例，大陸國台辦十二日下午曾對駐北京媒體發布通知，「三月十四日本周五上午在人民大會堂舉辦重要活動」。

今年若陸方舉辦相關活動，照例將由全國人大委員長趙樂際發表演說。另，中共中央軍委、外事辦、統戰部等高層官員亦將與會並發言；同時，中共總書記習近平在剛結束的「兩會」期間都未發表涉台談話，陸方今天是否因應賴清德，進一步出招受到關注。

二○二○年時受疫情影響，大陸於五月底召開「反分裂國家法實施十五周年座談會」，由時任大陸人大委員長栗戰書發表講話，提出必須堅決遏制打擊台獨、兩岸同胞攜手反獨促統，和堅定推進祖國和平統一進程三項重點。當時，出席的高層官員還有時任中共中央軍委副主席許其亮、外事辦主任楊潔篪、統戰部長尤權等。

中共 北京 國台辦

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