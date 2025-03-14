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雄檢起訴反滲透法 5案有4案一審無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
高雄地檢署外觀。圖／聯合報系資料照片
高雄地檢署外觀。圖／聯合報系資料照片

高雄地檢署在去年總統大選前偵辦大陸介入選舉，高雄多名里長、社團理事長遭控接受大陸落地招待，被雄檢依反滲透法、總統副總統選罷法等罪嫌起訴，高雄地方法院陸續審結，起訴五案十一人，僅一案、四人被判有罪，其餘四案十人判無罪，其中一案檢方上訴也被駁回，維持無罪。

判決無罪的四案，法院審理時傳喚多名參訪團員到庭作證，多數指到大陸旅遊時雖有陸方人士在場，但餐會致詞僅提到「兩岸一家親」、「兩岸應多做交流」等言論，未涉及支持特定候選人之語。

法官也認為，參訪團均繳團費，非「免費」到大陸旅遊，且多數認為團費與市價旅遊團差異不大，不認為牽涉陸方資金補助或與總統選舉存在對價關係，即便提及政治，也屬於憲法保障的言論自由範疇。

其中一案的王姓旅行社業者，一審開庭時帶著二○一八年金門酒廠的通水紀念酒到庭，瓶身寫有「兩岸一家親」、「共飲一江水」等字。他抨擊檢調，若酒廠都這樣寫，他們卻被法辦，支持兩岸交流就是支持泛藍陣營，更是變相剝奪人民言論自由。

王男此案判決辯詞被地方法院法官引用至另一案判決；地院法官認為，兩岸一家親、共飲一江水等詞彙已用到各類情境，即便團員提及「下架民進黨」，也只是個人意見，應受憲法言論保障，同樣判無罪。

憲法 言論自由

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