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身分證具結爭議延燒 賴總統：給公務員機會表心意

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
陸委會近期要求全體公務體系人員具結未領用大陸身分證，公設財團法人（圖）人員將被要求具結。具結書上要求簽署人負法律責任。記者林俊良／攝影
陸委會近期要求全體公務體系人員具結未領用大陸身分證，公設財團法人（圖）人員將被要求具結。具結書上要求簽署人負法律責任。記者林俊良／攝影

賴政府近日清查公務員有無持大陸各式身分證件並要求具結，遭學者質疑有違憲之虞。賴清德總統昨強調，軍公教服公職，對國家有忠誠義務，面對中國文攻武嚇、統戰滲透，政府對軍公教清查有其必要；賴總統還說，不少公務員反映，此措施是提供機會給他們對這塊土地表達愛心。

此外，賴總統說，對中國及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量，原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

賴總統表示，政府警覺到，北京近來藉由廣泛核發中國護照、利誘我國人申辦中國居住證、定居證、身分證等，企圖讓台灣人民混淆自己的國家認同。

為了因應陸方對我國人對國家認同的威脅，賴總統說，將請內政部、陸委會等就國人申請中國涉及身分認定的各種證件，持續進行必要的清查及管理，尤其對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防並遏制中國藉「融合發展」為名，進一步採取試圖扭曲我國人對國家認同的統戰操作。

網紅陸配「亞亞在台灣」武統言論，被移民署廢止在台居留許可，賴總統說，鼓吹戰爭仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家與國人，不是言論自由，是聯合國「公民與政治權利國際公約」明確規範的犯罪行為，政府為保護國人、保護國家，「應該做的事情就要去做」。

賴總統說，不管來自哪裡或是什麼族群，只要認同熱愛這塊土地，就是這個國家的主人，都是一家人；如果做出傷害國家、人民利益言論，不被人民所接受。

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