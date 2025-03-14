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新聞分析／「德」意志修法 在野陷兩難

聯合報／ 本報記者李光儀
陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。圖／取自抖音網頁
陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。圖／取自抖音網頁

賴清德總統昨天宣布「凝聚反併吞共識，因應中國統戰策略」五大國安及統戰威脅，以及十七項因應策略。從內容來看，其影響之大，堪稱賴政府上台後之最；而兩岸政策之緊縮，也是前所罕見，但這也是民進黨政府認知作戰的一環，這也讓在野黨在修法過程中進退維谷，一旦阻擋修法，執政黨將可順勢拿來宣傳，增加社會對藍白的仇恨值。

這「五大威脅」，其實無甚高論，大多是過去民進黨一再強調過的「反滲透」、「反認知作戰」和「抗中保台」。但最荒謬的是，觸發賴清德做出這「國安談話」、「十七項因應策略」的源頭，恐怕是這兩天「亞亞在台灣」直播風波。

具有陸配身分的網紅亞亞，因為在直播時說要武統，結果被網紅八炯檢舉；接著，陸委會、內政部相繼出手，取消其居留權。昨天重頭戲登場，賴總統宣布「十七項因應策略」。整套操作，一氣呵成，令人目不暇給。

只是這番操作，讓人想起二次大戰前德國的「納粹崛起史」。一九三三年，德國國會發生火災，經「調查」，發現是荷蘭籍建築工人范德呂伯所為。范德呂伯是共產主義者，此前不久才到德國。此一事件隨即引發連鎖反應。首先，當時德國總統簽署了「保護人民和國家的帝國總統令」，希特勒的納粹黨稱此事件是第三共產國際策畫，德國共產黨被宣告為非法政黨。後來事件變成對左派政黨乃至所有政黨的迫害，本來也只是德國國會少數的納粹黨，一舉成為德國獨裁政黨。

「亞亞在台灣」直播內容，是否在言論自由範圍內有討論空間；甚至於賴總統說的諸多「滲透」事件，也很難說不是事實。但這些背景，都無礙於賴政府大砲打小鳥、借題發揮的事實。

且賴總統此次的借題發揮，已不只是單一政策的影響，甚至是牽涉到妨礙人權、言論自由，賴先發動大罷免，接著以反滲透為名，在人民之間找敵人、對政敵扣紅帽，很難不讓人聯想「德」意志重現是故意激化對立，為朝野大戰添柴火。

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