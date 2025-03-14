國安高層會議17項因應策略 工商界：不要過度干預
賴清德總統昨（13）日召開國安高層會議祭出17項策略，兩岸關係恐緊縮，對此工商團體認為，台灣以經貿立國，兩岸往來若設限太多，不僅傷害自身經濟發展，也等於逼企業出走，呼籲政府不要過度干預經貿交流。
三三會理事長林伯豐表示，台灣是一個經貿立國的國家，其中大陸與台灣經貿往來又非常多，政府對於與大陸經貿互動設了太多限制，最終傷害的只會是台灣自己的經濟發展；若政府老是採取非理性干涉作為，等於變相要台灣企業出走海外。
全國商業總會理事長許舒博表示，賴總統所宣示的主張，若涉及法律面仍需經過立法院同意，若是行政命令也要符合憲法。在經貿方面，大陸經貿人士來台如何判斷是「必須」或「非必須」其實很難分別，若是大陸買家想買台灣的產品，來台灣考察工廠是無可厚非，若是過於限制大陸人流來台，只會傷害兩岸目前僅有二、三成的經貿交流。
許舒博表示，兩岸經貿交流已經很多年，不應為單一事件而將國安疑慮延伸到整個面向。
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