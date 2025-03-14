兩岸民間交流 兩原則審查

賴清德總統昨（13）日表示，兩岸民間交流應盡量單純化，符合健康有序交流的初衷。包括宗教、文化、學術、教育等交流案件審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」兩原則。

賴總統昨日在國安高層會議後記者會表示，中國併吞台灣、消滅中華民國的野心沒有改變過，中國也將兩岸交流視為對台統戰的管道。

對於民間交流，賴總統指出，包括宗教、文化、學術、教育等交流案件之審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」原則，讓民間交流盡量單純化，符合推動健康有序交流的初衷。

對於演藝人員，賴總統表示，將強化影藝從業人員在中國大陸發展的輔導與管理，主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行應注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，避免中國施壓我國影藝人員表態或作出危害國家尊嚴言行。

賴總統表示，中國已是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」，我們沒有選擇，必須採取更積極作為，這也是召開國安高層會議目的，該採取相應防範措施，強化民主韌性與國家安全。