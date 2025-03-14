國安高層會議17項因應策略 學者：可能有更嚴厲措施

賴清德總統昨（13）日提出17項國安策略，大陸涉台學者表示，大陸將會有更嚴厲措施，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊「台獨」，常態性軍演，以及反分裂法可能會有新的聲明。有台灣學者表示，賴總統猶如宣布台灣已進入了「準戰爭時期」。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，賴的17條措施，以及對大陸間諜的指控，是草木皆兵，將主張和平統一的台灣人當作打擊對象，造成寒蟬效應；同時也將大陸對台灣好意，包括惠台利民措施、兩岸民間交流，當成「敵對勢力滲透」，「這是一個最新的發展」，將使兩岸走向絕對對抗境地。

北京聯合大學台灣研究院長李振廣也表示，賴清德想要在「台獨這一條路上走到黑」，大陸則會進一步強化「應對台獨分裂的能力」，包括常態性軍演，反分裂國家法也可能有新的提法、新的聲明。

李振廣說，兩岸情勢其實「沒有這麼緊張」，反分裂國家法主要意圖是維護和平統一前景，不讓任何人、任何勢力把台灣分裂出去。

民主文教基金會董事長桂宏誠分析，14日是中共反分裂國家法施行20周年，賴清德超前部署因應的對抗措施，也可藉此為大罷免助勢及加溫。