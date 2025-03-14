國安高層會議17項因應策略 國台辦警告「四個凡是」

賴清德總統13日召開國安高層會議提出17項策略，大陸國台辦發言人陳斌華13日用四個「凡是」警告賴總統，如果「台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

陳斌華說，正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞台獨分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗。

大陸外交部發言人毛寧13日回應媒體提問時表示，不管民進黨當局說什麼，都改變不了「祖國必然統一」大勢。14日北京當局將召開「反分裂國家法」滿20周年相關活動，預期對台將有強硬表態。

陳斌華重申陸方立場，表示「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是、也永遠不會是一個國家。台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。」

大陸「反分裂國家法」14日滿20周年，國台辦日前通知將在北京人民大會堂有「重要活動」，是否按慣例由人大委員長趙樂際發表講話，還是中共總書記習近平親自出馬，在賴總統13日召開國安高層會議，定義大陸是「境外敵對勢力」後格外受矚。分析認為，不論由誰出席，在兩岸關係緊繃下，大陸勢必會有「強硬表態」。

胡錦濤主政時期，大陸於2005年3月14日，在第十屆全國人大第三次會議上通過「反分裂國家法」，提出在三種情況下，中共得採取「非和平方式」，即台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。