召開國安會議首度定義 總統：中國為境外敵對勢力

賴清德總統昨（13）日召開國安高層會議，會後談話首度定義「中國為境外敵對勢力」，他並提出五大國安及統戰威脅、17項因應策略，涵蓋經貿交流、旅遊、防止國軍遭滲透等面向。

今日為中國大陸通過「反分裂國家法」滿20周年，賴總統值此前夕召開國安會議，並以「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」為主題，會後隨即發表敞廳談話，細數近年軍人出賣情報、部分人士配合統戰等事件，並引用反滲透法，定義中國為「境外敵對勢力」，對兩岸議題展現強硬態度。

賴總統提五大國安威脅及因應策略

媒體關注，境外敵對勢力說法是否會讓兩岸對立情勢升溫？賴總統回應，「我們是民主國家，作為區域負責任的一員，台灣從來都不是升高情勢的一方，而是致力於區域安全穩定的力量」，根據反滲透法定義，中國對台文攻武嚇、統戰滲透，完全是反滲透法定義的境外敵對勢力。

賴總統在敞廳談話中表示，台灣當前面臨五大國安及統戰威脅，包含對國家主權威脅、對國軍滲透、混淆國人對國家認同、藉兩岸交流統戰滲透、藉融合發展吸引台商及台青，並提出17項因應策略。

首先，請國安會等全力推動「和平四大支柱行動方案」；其次是擬定行動計畫，與友盟國家合作向全世界宣達反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識。

第三是檢討修正《軍事審判法》，恢復軍審制度；第四是軍審相關配套改革；第五是研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰。

第六是持續清查及管理國人申請中國涉及身分認定各種證件，包括護照、身分證等；第七是對中國、港澳人士歸化應有更多國安考量，港澳人士增列長期居留規定。

第八，提高赴中國旅遊風險意識，落實各種登錄制度；第九是落實各級公職人員赴中交流揭露；第十是嚴格限制具統戰背景中國人士來台；第11是宗教、文化、學術、教育等交流審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則。

第12是研擬提升本土文化產業競爭力方案；第13是強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理；第14是防止中國透過網路、應用程式、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安；第15是全面檢視現行相關行政命令、措施、解釋令等，完備相關執法規定。

第16是就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整；第17是全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知。