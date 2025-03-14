國安高層會議17項因應策略 陸台商：別帶有色眼光看產業往來

賴清德總統13日召開國安高層會議，提17項因應策略，對中國大陸展現強硬態度。對此大陸台商指出，希望政府能客觀看待經貿來自各方面壓力問題，然後探討台灣怎麼去化解，而不要帶著有色眼光看兩岸經貿往來。

上海台協副會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明表示，台灣高端製造業例如晶片領域，對陸管制嚴格，投資量並不大，從此角度而言，經貿政策上，應該是美國給台灣帶來最大壓力，而非中國大陸。客觀來說，要在經貿領域談國安問題，反而應先檢討與美國之間關係，而不是檢討與大陸關係。

廈門台商協會會長韓螢煥表示，兩岸還是要擴大交流，不應劍拔弩張。對於賴總統表示要調整兩岸經貿結構，他認為，這是「政治人物個人美好想法」，對產業界而言，完全是依據市場發展需求推動，哪邊能賺錢、安全、有更好的發展，肯定就往哪邊走。

韓螢煥反問，「今天政府要台商到東南亞投資，但在東南亞碰到問題，政府能否解決？」

在青年創業就業發展部分，蔡世明表示，青年人要到大陸發展，或是留在台灣，不是誰能主導的，如果青年到大陸覺得當地市場發展前景更大一點，他可能就會留在大陸。要青年「根留台灣」，關鍵問題是要讓台灣經濟往上走，若企業不賺錢，就難解決就業問題。

韓螢煥表示，民進黨政府限制大陸訊息往台灣傳遞，甚至恐嚇年輕人大陸很危險，有些青年受到迷惑，「但如果他真的要出來交流、創業學習跟發展的話，你是沒辦法限制他的。」

一名在江蘇不具名的青年台商表示，「心情肯定受影響」，因為賴總統談話其實對他們沒幫助，也沒有吸引他想要回台的意願，「反而是讓我很憂心，因為對兩岸局勢不太好，會不會對在陸台商無論是安全上或其他方面產生影響」。

前述不具名青年台商指出，從目前全球狀況來看，大陸的用工成本比台灣少很多。另外，台灣對青年台商政策不明確，比如是否會給優惠政策或輔導轉型，或稅收減免等，很難吸引他根留台灣，而他在大陸已有基礎，要回台也困難。