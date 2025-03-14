國安高層會議17項因應策略 總統：兩岸經貿 結構性調整

賴清德總統昨（13）日召開國安高層會議，在經貿方面，將就台灣、中國經貿關係策略性結構調整，並就所涉及人流、物流、金流及技術進行必要且有序調整；往來旅遊方面，要求相關機關提高國人赴中旅遊風險意識，落實登錄制度。

因應近來中共滲透，昨日國安高層會議中拍板17項策略，以確保國家安全，外界解讀兩岸交流將更加緊縮。

國安會議對兩岸經貿產業影響

賴總統指出，中國持續擴大對台灣的「融合發展」策略，採取各種手段，要求、脅迫台商擴大在中國投資，利誘台灣青年赴中國發展，且不擇手段覬覦台灣人才、竊取關鍵技術，影響台灣經濟安全，也大幅升高台灣青年赴中國的風險。

賴總統請國安會會同行政部門，基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」之經貿戰略，就台灣與中國的經貿關係，進行策略性結構調整；並本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及人流、物流、金流及技術，進行必要、有序調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。

至於具體做法，據了解，將全面檢視現行相關行政命令、措施、解釋令等，若仍有不足，將進一步強化法治，提出國家安全法、反滲透法、兩岸人民關係條例、港澳條例、產創條例、資安法等修正案，並加強社會溝通，盡速落實。

近年兩岸交流轉折

行政院昨日表示，去年台灣對中國大陸投資已經降至7.5％，未來將會持續與理念相近國家建構非紅供應鏈。

此外，兩岸觀光遲未破冰，賴總統昨日表示，鑑於赴中國旅行風險愈來愈高，相關機關要提高國人赴中旅遊風險意識，並落實各種登錄制度；也要落實中央及地方各級公職人員赴中交流揭露，將交流資訊公開化、透明化。

針對國人赴陸旅遊風險，交通部昨日表示，將配合陸委會所發布的旅遊警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴陸旅遊國人留意，避免發生人身安全遭受侵害。