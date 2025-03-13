賴總統端出17項國安策略 學者：台灣已進入「準戰爭時期」

賴總統13日以針對國安與統戰威脅為由，宣布準備多項修法與行政命令，其中不少是限縮兩岸往來與審查機制的內容，也涉及對言論的處分，就此學者表示，賴清德藉此為大罷免助勢及加溫。法律學者則認為，賴總統的很多策略都涉及基本權的限縮，一定要有法律依據。

民主文教基金會董事長桂宏誠向本報分析，因應明天（314）是中共反分裂國家法施行廿周年，賴清德超前部署因應的對抗措施，也可藉此為大罷免助勢及加溫。因此，刻意強化製造外部敵人謀我日亟，而內部又充斥著在地協力者的氣氛，以此國家安全受威脅所激起的防衛意識，來凝聚民心及鞏固民進黨政權。

他認為賴清德猶如宣布台灣已進入了「準戰爭時期」，也為其可能將濫權與擴權建立了正當性基礎。他並表示，總統要修法恢復軍事審判制度，相對現行法而言，意味了即將進入積極備戰的「準戰爭時期」。這也可從總統宣布把「大陸地區」視為《反滲透法》中所定的「境外敵對勢力」看出。

而就要求來台定居的大陸人民放棄大陸戶籍與護照，桂宏誠質疑，賴清德提出這項策略作法，用意只在了把深化兩岸關係混淆成兩國關係。

他也強調，民進黨的戰略要把兩岸關係朝逐步關門的方向前進，此方向必須修正「兩岸人民關係條例」，而立法過程又可拿來操作大罷免，以達到在立法院擁有過半數席次之目的。

開南大學法律系兼任副教授仉桂美則指出，總統的權限來自《憲法》的賦予，其行使權限如果沒有經過議會，就是行政權。她強調，賴總統拋出的相關內容多涉及修法，都要送立法院，因為都會牽涉到基本權的限縮，即所謂的「權利事項」，而且立法院也不是愛怎麼改就怎麼改，必須依照《憲法》去執行權限。

仉桂梅舉例，如言論自由，過往幾乎都是事後審查，沒有事前審查，因為那是基本權。至於要避免演藝人員去表態，她質疑，「我們現在的法裡面有特別限制哪一種人嗎？沒有」，過去實務上發生過，一到選舉年的時候，「查水表」的案子就很多。若要從嚴去查處，到底界限在哪裡、法律依據在哪裡？不可能用一個行政命令就去做基本權的大幅限縮，一定要由法律規範。

回到「兩岸關係條例」，仉桂美強調這是《憲法》直接授權的法律，動了這麼多政策或者是策略，兩岸的關係到底是什麼關係？譬如居住證等議題，「兩岸條例」沒有提到，「這顯然又是用行政權去擴張法律所沒有的範圍」。

她表示，現在有點「本末顛倒」，應該先掌握憲法的精神，「憲法前言可能要先修吧」，要不然就需要修「兩岸條例」，也要立法院過半才能通過。但立法院從去年新政府上任到現在，行政院已經覆議了5個法案，仉桂美認為，「這樣國家會很動盪，法的秩序的安定性會受到嚴重的挑戰，而且法的位階性也會受到嚴重的挑戰」，這些基本的東西當動不了或者無能為力的時候，直接下達相關部會讓它們踐行，「不知道怎麼踐行」。

針對軍事審判制度被恢復，仉桂美提到，當初洪仲丘案後把它放回普通法院，後來也通過了「速審法」，她質疑，「今天是什麼樣的依據可以大幅翻修？我們並沒有戡亂條款，也沒有戒嚴條款」。

仉桂美還表示，現在最嚴重的問題是行政如果擴權不經過立法修法的話、直接用行政來處理，將來台灣的法官恐會過勞，因為將來爭議都會到法院打訴訟。但法院是有標準的、必須依法審判，「不可能認為命令可以超越法律」，所以下游的法官會無所適從。

她示警，基本權的限縮一定要法律保留，不可能用行政權，「如果用行政權，將來法院怎麼審？到法院搞不好政府都會敗訴」。