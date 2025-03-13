總統定調陸是境外敵對勢力 陸委會：多年敵人是同一個

賴總統今天在國安高層會議後於總統府發表敞廳談話，首度公開定義中國大陸為「境外敵對勢力」，是否推升兩岸緊張關係，引發關注。陸委會副主委梁文傑表示，從反滲透法通過以來，所有的檢警調、法院在處理國家安全法、反滲透法、刑法時「針對的目標都是同一個」，不會因為今天總統口中說出這幾個字就影響兩岸關係，「因為這麼多年來，我們實際上在面對的敵人都是同一個」。

梁文傑13日下午在陸委會例行記者會上，針對賴清德總統今日國安高層會議後，就大陸5大統戰滲透威脅提出的17項因應策略作出回應。

在因應大陸藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅方面，賴總統提出8項策略，並指出，若相關策略仍有不足，應進一步強化法治提出國家安全法、反滲透法、兩岸關係條例、港澳條例、資通安全管理法等之修正案。

針對陸委會後續修法進程，梁文傑說，「大家也知道現在立法院的生態，對我們來說，法案草案先修擬好，但可以操之在我、不用修法的政策可以先實施。」

賴總統提出兩岸交流應「去政治化」，是否影響大陸涉台學者、智庫來台交流進行「二軌對話」？梁文傑表示，陸委會的態度一貫，對於對岸智庫學者來台灣，特別是政治學者或是兩岸關係方面的學者都很歡迎，這部分不認為有什麼政治性，寧願說是「具功能性的對話」。他並指，政府的底線是不能來台灣後，公然呼籲鼓勵統一台灣。

賴總統提出，對港澳人士歸化及融入台灣社會，須有更多國安考量，有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

梁文傑表示，增列「長期居留」的目的是要增加觀察期，惟最終具體措施各個機關還要再審定。他解釋，港澳人士來台灣居留一年就可以申請在台灣定居，但是陸委會觀察到，很多申請到台灣定居的人實際上沒有住，所以需要增加觀察期判斷移居者有沒有留台爭議。他並請現在已在台居留以及申請中的人放心，「我們一定會有相應的配套措施，對他們會有一定的信賴保護。」

賴總統提出，要嚴格限制具有統戰背景的大陸人士來台。梁文傑指出，很多來台進行宗教、文化交流活動的團體，在表演者裡會安插幾個具有統戰背景的人士、官員，來台後還會到各個宮廟走訪，形成「串聯」。他說，政府歡迎文化、宗教交流，但對於類似的人員會比較謹慎，除了文化表演、宗教交流的行程以外，不希望有串聯性、做組織的行程。

「資訊爆炸時代，防堵表演內容的CP值不高」。梁文傑表示，政府通常針對來台人員及行程進行審查，不會對表演內容做高度審查，除非踩到紅線，例如宣揚武統、矮化台灣地位。

賴總統提出，應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化。梁文傑表示，立法院從未通報涉及機敏及國安的管制人員名單，另一方面縣市議員的部分要修法，只有把這些這些都補了起來之後，揭露才會有意義。