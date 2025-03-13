快訊

畜牧司前司長遭彈劾 陳吉仲出聲力挺！稱雞蛋過剩是因「政治操作」

準備大賺一筆？川普關稅大刀釀股市崩盤 「這些人」卻老神在在

賴總統恢復軍事審判制度 「洪仲丘案」檢察官揭隱憂：民眾恐難信賴

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德將恢復軍事審判 辦洪仲丘案檢察官指「別搶快」：須改檢審不分問題

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
賴清德總統提出將恢復軍事審判制度，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。軍人示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統提出將恢復軍事審判制度，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。軍人示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統宣布將恢復軍事審判制度，曾承辦洪仲丘案的檢察官表示，恢復軍審制度不能搶快，必須一改「檢審不分」的問題，做好人才培育、救濟措施、法律適用等，否則回歸軍審，恐讓民眾難以信賴。

洪仲丘案為軍事案件移交司法審理的首例，檢察官指出，起初因非軍事審判系統出身，對於軍中文化不了解，確實得花較多時間閱卷，並釐清傳喚哪些證人、哪些現場需要勘驗，但軍方全力配合調查，包括調取拘留室與禁閉室監視器畫面、校對監視器時間、勘驗大兵日記、派潛水員打撈湖中零件等。

他說，案件偵辦靠的是經驗與熱忱，與是否為軍事審判或司法審判系統無關，但他贊成恢復軍事審判制度，因軍事案件有一定特殊性與專業性，軍事審判人員也較為了解軍中文化及背景，這是與司法審判最大不同之處。

檢察官表示，軍紀與一般法律規範不同，是一種特殊權力關係下的產物，他舉例「逃兵」嚴重侵害軍紀，但刑度卻為5年以下，一般司法審判系統會認定是輕罪而不予羈押，但若責付部隊又會產生管理問題，而軍審系統則知悉軍紀的重要性，而能裁定羈押。

他說，司法要有人民信賴，而軍審先前為人詬病是因檢審不分、黑箱作業，若要恢復軍事審判制度，必須一改過去的缺點，並做好救濟措施，另也要全面規劃行政配套，例如相驗、軍事看守所和法庭，所有規則及程序都要重新設計。

檢察官表示，軍審自2013年停滯至今已有12年的時間，當初有經驗的軍法官陸續退休或轉任其他要職，人才培育也是另一個重點，不僅要招考也要訓練，不只法官、檢察官，書記官也要做好準備。

他說，軍事審判是否要準用刑事訴訟法規定，包括交互詰問、律師委任等，也要一併考量，要恢復軍事審判制度不能一蹴可幾，要有緩衝、籌備期，否則案子回歸軍法偵審，恐讓民眾不安心。

司法 檢察官 法律 洪仲丘 賴清德

延伸閱讀

批賴清德言行不一 洪秀柱：憲政認知錯亂？回復戒嚴？

賴清德突襲恢復軍審 翁曉玲批：為罷免再打抗中保台牌

賴清德轉彎恢復軍事審判 許宇甄：歷史照盡政客噁心嘴臉

賴清德總統緊縮兩岸政策是否影響台股 專家這麼說

相關新聞

賴清德將恢復軍事審判 辦洪仲丘案檢察官指「別搶快」：須改檢審不分問題

賴清德總統宣布將恢復軍事審判制度，曾承辦洪仲丘案的檢察官表示，恢復軍審制度不能搶快，必須一改「檢審不分」的問題，做好人才...

赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

賴清德總統今召開國安高層會議，會後發表談話表示，中國大陸對台灣的融合發展策略，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外...

昔喊「絕不許軍法復辟」 顧立雄立場曝光：堅持建立公平法律制度

賴清德總統今天宣布將恢復軍事審判制度，國防部長顧立雄在民國102年洪仲丘案爆發時推動廢除軍審制度的要角之一，當年甚至說出...

批賴清德極盡挑釁能事 趙少康：展現他性格缺陷「獨裁又鴨霸」

賴清德總統今召開國安會議後提出5項國安威脅、17項因應策略。中廣前董事長趙少康批評，賴清德極盡挑釁能事，又展現他的性格缺...

顧立雄昔反軍法復辟 國防部今喊「軍人由軍法審判將保障人權」

賴總統宣布將恢復軍事審判制度，國防部表示，未來將修訂「軍事審判法」，未來現役軍人平時觸犯「陸海空軍刑法」有關之軍事犯罪，...

賴總統端出17項國安策略 學者：台灣已進入「準戰爭時期」

賴總統13日以針對國安與統戰威脅為由，宣布準備多項修法與行政命令，其中不少是限縮兩岸往來與審查機制的內容，也涉及對言論的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。