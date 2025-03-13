賴清德將恢復軍事審判 辦洪仲丘案檢察官指「別搶快」：須改檢審不分問題

賴清德總統宣布將恢復軍事審判制度，曾承辦洪仲丘案的檢察官表示，恢復軍審制度不能搶快，必須一改「檢審不分」的問題，做好人才培育、救濟措施、法律適用等，否則回歸軍審，恐讓民眾難以信賴。

洪仲丘案為軍事案件移交司法審理的首例，檢察官指出，起初因非軍事審判系統出身，對於軍中文化不了解，確實得花較多時間閱卷，並釐清傳喚哪些證人、哪些現場需要勘驗，但軍方全力配合調查，包括調取拘留室與禁閉室監視器畫面、校對監視器時間、勘驗大兵日記、派潛水員打撈湖中零件等。

他說，案件偵辦靠的是經驗與熱忱，與是否為軍事審判或司法審判系統無關，但他贊成恢復軍事審判制度，因軍事案件有一定特殊性與專業性，軍事審判人員也較為了解軍中文化及背景，這是與司法審判最大不同之處。

檢察官表示，軍紀與一般法律規範不同，是一種特殊權力關係下的產物，他舉例「逃兵」嚴重侵害軍紀，但刑度卻為5年以下，一般司法審判系統會認定是輕罪而不予羈押，但若責付部隊又會產生管理問題，而軍審系統則知悉軍紀的重要性，而能裁定羈押。

他說，司法要有人民信賴，而軍審先前為人詬病是因檢審不分、黑箱作業，若要恢復軍事審判制度，必須一改過去的缺點，並做好救濟措施，另也要全面規劃行政配套，例如相驗、軍事看守所和法庭，所有規則及程序都要重新設計。

檢察官表示，軍審自2013年停滯至今已有12年的時間，當初有經驗的軍法官陸續退休或轉任其他要職，人才培育也是另一個重點，不僅要招考也要訓練，不只法官、檢察官，書記官也要做好準備。

他說，軍事審判是否要準用刑事訴訟法規定，包括交互詰問、律師委任等，也要一併考量，要恢復軍事審判制度不能一蹴可幾，要有緩衝、籌備期，否則案子回歸軍法偵審，恐讓民眾不安心。