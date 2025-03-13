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賴總統恢復軍事審判制度 「洪仲丘案」檢察官揭隱憂：民眾恐難信賴

藍白指賴總統搞戒嚴 吳崢：與敵人異口同聲

中央社／ 台北13日電
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢今天表示，總統賴清德提到將全面檢討修正軍事審判法，結果藍白陣營不約而同跳出來，抹黑賴總統是準備要搞戒嚴，藍白覺得台灣越亂，對藍白越有利，總是和台灣的敵人異口同聲。

總統賴清德今天召開國安高層會議，會後發表談話表示，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪的刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審理。

吳崢晚間透過臉書表示，賴總統提出軍審制度修法改革，是因為中國持續針對國軍進行打擊。據統計，2024年檢調起訴的共諜案件已經比2021年成長3倍，且高達66%的共諜案被起訴者是退役與現役軍人；中國處心積慮滲透、破壞國軍戰力，是台灣民眾歷歷在目，且當下立即的威脅。

吳崢說，賴總統全力守護台灣，結果在野黨又跳腳，不約而同跳出來抹黑賴總統準備要搞戒嚴。每當賴總統承擔守護台灣的責任，勇於推動改革來捍衛民主與自由時，藍白一定會跳出來扯後腿。

吳崢表示，2024年到現在，台灣民眾赴中就有71人遭留置、盤查、關押，去年3名一貫道人士在廣東被抓失聯，到現在還沒放出來，「藍白向中國抗議過沒有？沒有。」

吳崢說，中國恣意抓捕台人，羅織罪名的時候，藍白不吭聲。政府要修法反滲透，藍白就跳腳。中國外交部今天也嗆「台灣沒有什麼總統」，前總統馬英九的員工蕭旭岑，卻沒有出來幫台灣、幫前總統講話。

吳崢指出，藍白覺得台灣越亂，對藍白越有利，所以總是和台灣的敵人異口同聲，藍白心裡想看到的，就是台灣陷入混亂。

吳崢 賴清德

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